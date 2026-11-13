Trabajadores contratistas de Enap bloquearon accesos a Refinería Aconcagua en Concón y mantienen toma de muelle en Quintero

Un grupo de trabajadores de empresas contratistas de la Refinería Aconcagua de Enap en Concón bloqueó los accesos al recinto, impidiendo el libre desplazamiento de quienes trabajan en el lugar. Los accesos fueron liberados alrededor de las 11:00 horas. Asimismo, se mantiene el bloqueo del muelle Asimar, en Quintero.

Estas acciones ocurren en el contexto del proceso de renovación de los Acuerdos Marco voluntarios con distintas federaciones de trabajadores contratistas. Este proceso de diálogo ha permitido firmar acuerdos con tres de cuatro federaciones.

Bajo este contexto, la Empresa Nacional del Petróleo indicó que rechazan estas acciones de fuerza, calificándolas de "ilegítimas" y que "afectan el normal funcionamiento de estas operaciones clave para el suministro de combustible en el país".

Asimismo, hicieron un llamado a todas las empresas contratistas a "cumplir con sus obligaciones contractuales y evitar cualquier acción directa o indirecta que pueda afectar la seguridad de las personas y la continuidad operacional".

De igual manera, desde la empresa señalaron que han mantenido informadas a las autoridades locales y regionales, y que están en coordinación con Carabineros.

Finalmente indicaron que la compañía "refuerza su disposición a una negociación responsable y alcanzar acuerdos que fortalezcan la colaboración y el desarrollo seguro, al mismo tiempo que seguirá velando por la protección de todas las personas que trabajan en sus distintas instalaciones, por su seguridad y por la continuidad operacional y el normal abastecimiento de combustibles".

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