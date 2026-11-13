Total de delitos registrados en Villa Alemana bajaron un 1,4% este año respecto al 2025

Con resultados favorables en distintos indicadores de seguridad, Villa Alemana realizó la última sesión de 2026 del Consejo Comunal de Seguridad Pública. Debido a la entrada en vigencia de la Ley 21.802, que establece que estos consejos deben sesionar mínimo trimestralmente, la próxima sesión ordinaria corresponderá durante 2027.

Durante la extensa jornada se revisaron las cifras del sistema STOP de Carabineros, que muestran resultados favorables al comparar el mismo período de 2025 y 2026. De acuerdo con el reporte, los robos disminuyeron un 5,7%, los robos con intimidación bajaron un 22,7%, los hurtos registraron una reducción de 6,1%, el robo violento de vehículos cayó un 70% y los robos de objetos desde vehículos disminuyeron un 31,5%.

En términos generales, el total de delitos registrados en Villa Alemana bajó un 1,4% este año respecto al anterior.

A estos indicadores se suma el trabajo de Seguridad Pública municipal: durante 2026 se registran 100 personas detenidas y puestas a disposición de Carabineros en 87 procedimientos, principalmente por robos, hurtos, receptación, riñas y agresiones. Además, Seguridad Pública y la Sexta Comisaría acumulan 626 procedimientos de patrullas mixtas.

El alcalde Nelson Estay valoró el trabajo conjunto detrás de estos resultados. “Estos resultados se consiguen cuando todos los actores involucrados trabajan en conjunto. Hoy Villa Alemana está mostrando resultados concretos y eso es fruto del trabajo del municipio, Carabineros, la PDI, las distintas instituciones y también de los propios vecinos. Sabemos que la seguridad es una tarea difícil y que todavía falta, pero estamos trabajando con seriedad y los resultados se están viendo”.

Junto a esto, mencionó que “durante este año hemos impulsado distintas medidas y campañas para prevenir delitos y también para que las personas vuelvan a sentirse más seguras en sus barrios y en el centro. Ahora estamos instalando los postes inteligentes y el próximo mes vamos a iniciar una nueva campaña de Navidad Segura. Y para 2027 vienen más herramientas: paraderos inteligentes, más cámaras y más tecnología. Vamos a seguir fortaleciendo todo lo que ya hemos construido, porque queremos que Villa Alemana sea una ciudad cada vez más segura”.

En tanto, el mayor Heriberto Albanés Donoso, comisario de la Sexta Comisaría de Villa Alemana, destacó la coordinación alcanzada. “El consejo fue favorable, las estadísticas están buenas. Hay que preocuparse de blindar y copar los espacios para que los delincuentes no roben a los ciudadanos de Villa Alemana y recuperemos esa percepción de seguridad que tanto necesitan”, señaló. Agregó que junto al alcalde Nelson Estay “existen estrategias para potenciar la seguridad, reforzar la dotación policial y realizar más rondas de impacto durante 2027”.

El balance de Seguridad Pública incluye que este año hubo 6.230 fiscalizaciones, entre ellas 2.235 infracciones de tránsito, 596 controles al comercio ambulante y 609 fiscalizaciones por Ley de Alcoholes. Además, entre agosto y octubre, el número único 1211 atendió 2.901 requerimientos de la comunidad.

El juez titular de Policía Local, Juan José Pérez Contreras, valoró su incorporación permanente al Consejo. “Nosotros somos un tribunal independiente, pero en lo que nos corresponde valoro que se incorpore al juez de Policía Local. Hay conductas infraccionales que forman parte de lo que se denomina la seguridad comunal y desde febrero de este año somos miembros permanentes del Consejo. Eso se valora bastante y estamos disponibles para aportar ideas”, indicó.

El director de Seguridad Pública, Claudio Mendiboure, explicó que el Plan Comunal de Seguridad Pública está al día y actualmente se encuentra en proceso de actualización. “Mostramos cifras contundentes que reafirman que el trabajo que se está realizando en nuestra comuna ha arrojado los resultados que estimamos dentro del Plan Comunal de Seguridad Pública”, afirmó.

Respecto de las próximas semanas, Mendiboure adelantó que ya se trabaja en el Plan Navidad Segura. “Sabemos que los centros comerciales de nuestra ciudad van a tener un aumento considerable de personas y debemos asegurar que las personas ingresen a este centro comercial, salgan y lleguen a sus casas sin ningún tipo de inconveniente”, señaló.

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