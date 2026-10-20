Tormentas eléctricas también golpearon la costa de la región de Valparaíso: alertaron por rayos y posible caída de árboles

Las tormentas eléctricas que acompañan al sistema frontal en la región de Valparaíso mantienen en alerta por los riesgos asociados a las descargas eléctricas, las ráfagas de viento localizadas y las precipitaciones intensas concentradas en cortos períodos.

Cabe hacer presente que esta situación que no se limita a los sectores interiores de la región, como suele ocurrir, sino que también se está manifestando frente a la costa.

Así lo explicó Pamela Henríquez, coordinadora de Meteored en Valparaíso, quien señaló que el fenómeno se origina frente a las costas y está favoreciendo el ingreso de nubes de desarrollo vertical, asociadas a condiciones de inestabilidad atmosférica.

"Se produce frente a nuestras costas y está aportando el ingreso de nubes de desarrollo vertical, nubes que producen inestabilidad, tormentas eléctricas, posible granizos y viento, que lo estamos viviendo junto con estas precipitaciones en corto tiempo y que se están dando en varios sectores de la región", explicó.

LOS RIESGOS DE LAS TORMENTAS

Henríquez detalló que las tormentas eléctricas y la eventual caída de granizos están vinculadas al desarrollo de nubes cumulonimbus, cuya intensidad y crecimiento vertical pueden favorecer distintos fenómenos meteorológicos.

"Está asociada a la misma nube, esta cumulonimbus, dependiendo de su intensidad y su desarrollo en la vertical, es la que puede favorecer el desarrollo de tormentas eléctricas y granizos, pero a su vez también estos chubascos intensos que caen de una vez, muy fuerte, y luego paran", indicó.

La especialista advirtió que estas precipitaciones concentradas en poco tiempo pueden generar anegamientos, debido a que "si llueve mucho en corto tiempo, el suelo no alcanza a absorber y produce posteriormente los anegamientos. Así que eso es lo que estamos viviendo en estos momentos".

Otro elemento que destacó es la actividad eléctrica observada en imágenes satelitales, con cargas eléctricas presentes sobre el océano e ingresando a la región, fenómeno que ya se ha manifestado en distintos sectores del interior.

En ese contexto, Henríquez indicó que las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante la mañana y la tarde de este martes, con una intensificación de las precipitaciones prevista hacia la tarde-noche.

CÓMO IDENTIFICAR UNA NUBE DE RIESGO

La coordinadora de Meteored recalcó que las tormentas no necesariamente se concentran en sectores interiores o cordilleranos, como ocurre habitualmente, sino que también pueden desarrollarse en áreas costeras.

"Se está manifestando en distintos lugares, no solamente en sectores del interior, que casi siempre se proyectan hacia la cordillera. En este caso también en sectores costeros, frente a la costa de Valparaíso", señaló.

Henríquez advirtió que "el riesgo de esto es bastante preocupante si es que, por ejemplo, la nube cumulonimbus pasa sobre nuestras cabezas. Lo vamos a anotar inmediatamente porque es una nube que oscurece el tramo por donde va pasando, además baja el termómetro rápidamente y también genera rachas de viento localizadas".

Frente a esas condiciones, insistió en que "si nosotros visualizamos esas características, podemos determinar que viene una nube de gran desarrollo vertical, por lo cual tenemos que tener resguardo de la tormenta eléctrica porque si este rayo cae en la superficie puede provocar algún problema, puede derribar árboles, quemarlos, incluso los árboles caer donde hay personas".

Finalmente, Henríquez recordó que el agua conduce la electricidad descargada por los rayos, por lo que reiteró el llamado a actuar con precaución ante la presencia de estas condiciones meteorológicas.

PURANOTICIA