Tormentas eléctricas, granizos y riesgo de aluviones: alertan por condiciones meteorológicas en la región de Valparaíso

La región de Valparaíso enfrenta un escenario de inestabilidad atmosférica que podría incluir tormentas eléctricas, caída de granizos y fuertes rachas de viento, de acuerdo con los avisos meteorológicos vigentes.

A estas condiciones se suma la advertencia por posibles aluviones y derrumbes en distintos puntos del territorio regional.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene un aviso por probables tormentas eléctricas en la región de Valparaíso, fenómeno que podría presentarse desde la tarde de este martes 13 y extenderse hasta la noche del miércoles 14 de octubre.

Las áreas consideradas en el pronóstico incluyen el litoral, la cordillera de la costa, la precordillera, los valles precordilleranos y la cordillera.

Entre las condiciones asociadas al evento se encuentran la eventual caída de granizos y la presencia de rachas de viento localmente fuertes.

PURANOTICIA