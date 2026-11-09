Tolva de un camión se desprende y cae sobre un vehículo en pleno centro de Quilpué

Según información preliminar, al menos tres personas habrían resultado lesionadas por la emergencia que se produjo en la avenida Los Carrera, a la altura de la Galería El Sol.
Un accidente vehicular se produjo la noche de este lunes en la ciudad de Quilpué, región de Valparaíso.
La tolva de un camión se desprendió, cayendo sobre un vehículo menor en la avenida Los Carrera, a la altura de la Galería El Sol.
Un poste del suministro eléctrico también resultó afectado, por que el sector se encuentra sin luz.
Según información preliminar, al menos tres personas habrían resultado lesionadas por la emergencia en el centro de Quilpué.
(Imágenes: Nico Oz)
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