Tolva de un camión se desprende y cae sobre un vehículo en pleno centro de Quilpué

Un accidente vehicular se produjo la noche de este lunes en la ciudad de Quilpué, región de Valparaíso.

La tolva de un camión se desprendió, cayendo sobre un vehículo menor en la avenida Los Carrera, a la altura de la Galería El Sol.

Un poste del suministro eléctrico también resultó afectado, por que el sector se encuentra sin luz.

Según información preliminar, al menos tres personas habrían resultado lesionadas por la emergencia en el centro de Quilpué.

El Municipio informó que debido a un "accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Los Carrera con Portales, donde la tolva de un camión se desprendió y cayó sobre un vehículo, impactando además un poste de electricidad, en este momento el sector céntrico de la comuna se encuentra sin suministro eléctrico". Además, se hizo un llamado a "vecinos y conductores a transitar con precaución, evitar el sector y mantenerse atentos a la información oficial sobre la emergencia y la reposición del servicio".

(Imágenes: Nico Oz)

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