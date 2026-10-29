"Tiene que seguir en Valparaíso": Presidente Kast defiende permanencia del Congreso en el Puerto y apunta a la descentralización

Un llamado a mantener el Congreso Nacional en Valparaíso realizó este jueves el Presidente José Antonio Kast, quien advirtió que trasladar nuevamente el Parlamento a Santiago enviaría una señal contraria a los esfuerzos por avanzar hacia una mayor descentralización del país.

El Mandatario abordó la controversia durante su intervención en la apertura del Congreso de las Regiones 2026, realizada en Concepción, instancia en la que invitó a las autoridades regionales a reflexionar sobre el significado que tendría para las regiones cambiar la actual sede del Poder Legislativo.

"Tenemos que recuperar la institucionalidad en el amplio sentido de la palabra. Hoy día hay un debate nacional, ustedes lo saben, por dónde tiene que estar ubicado el Congreso. Yo espero que parte de la descentralización diga que el Parlamento tiene que seguir en Valparaíso", sostuvo.

Para reforzar su postura, Kast reconoció que instalar el Congreso en Santiago podría resultar más conveniente desde el punto de vista de los desplazamientos, pero cuestionó el mensaje que una decisión de ese tipo transmitiría al resto del territorio nacional.

"Si yo era diputado de la región Metropolitana podría haber sido muy interesante para mí que el Congreso estuviera en Santiago. Me quedaba a 40 minutos y Valparaíso me queda una hora y media. Claro que es más cómodo, pero ¿cuál es la señal que damos si el Congreso vuelve a Santiago? Que no creemos en la descentralización", manifestó el Gobernante.

En lugar de modificar la ubicación del Parlamento, el jefe de Estado propuso que "mejoremos la infraestructura, mejoremos el transporte público, mejoremos la conexión digital, tengamos teleconferencias en todas partes, en cada Gobierno Regional, en cada Gobierno local, generemos las condiciones".

Cabe hacer presente que las declaraciones del Presidente Kast se producen mientras avanza la discusión de un proyecto que modifica la Ley 18.678 para permitir que determinadas sesiones del Congreso Nacional puedan efectuarse en Santiago bajo circunstancias excepcionales que impidan realizarlas en su sede habitual.

La iniciativa fue aprobada el lunes 19 de octubre por una Comisión Mixta, lo que impulsó gestiones entre legisladores contrarios a la modificación, quienes defienden la permanencia del Poder Legislativo en la región de Valparaíso.

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