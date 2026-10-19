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Terror en San Felipe: Sujeto disparó al menos 18 veces contra una camioneta en cercanías de una escuela en Curimón

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El fiscal del Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, Agustín Beroiza, confirmó que se dispuso una serie de diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque.

Terror en San Felipe: Sujeto disparó al menos 18 veces contra una camioneta en cercanías de una escuela en Curimón
Lunes 19 de octubre de 2026 20:15
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Al menos 18 disparos percutó un sujeto contra una camioneta, en las cercanías de la Escuela Carmela Carvajal de Prat en la comuna de San Felipe, en la región de Valparaíso.

El violento ataque armado se registró la tarde de este lunes en la calle Santiago Bueras con calle 4 de la villa Valle de Curimón.

Según información preliminar, el responsable de los tiros se movilizaba a borde de una motocicleta.

El fiscal del Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, Agustín Beroiza, confirmó que se dispuso una serie de diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque.

El persecutor indicó que no se reportan personas lesionadas por el grave hecho ni tampoco detenidos.

Beroiza sostuvo que "es prioridad de esta unidad establecer la dinámica de los hechos y también la identidad de los responsables para que de esa forma se pueda restablecer la seguridad de todos los vecinos del sector”.

(Imagen: ElAconcagua.cl)

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