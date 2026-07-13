Terror en La Calera: violento asalto a sucursal bancaria origina amplio operativo policial

Un violento asalto se registró en dependencias de una sucursal del Banco BCI ubicada en calle José Joaquín Pérez, en la comuna de La Calera.

Los delincuentes encapuchados habrían utilizando armas de alto calibre en el asalto por el cual se desarrolla un amplio operativo policial.

Personal de Carabineros se desplegó para dar con el paradero de los al menos cuatro involucrados en el atraco, quienes vestían overoles de color naranjo.

De acuerdo con la información preliminar, los antisociales sustrajeron cerca de $877 millones en efectivo desde el interior de la bóveda.

Carabineros dio a conocer que no se registraron personas lesionadas producto del asalto.

Por su parte, la sucursal bancaria cuenta con cámaras de seguridad y mantiene seguros comprometidos para este tipo de hechos.

Cabe señalar que el tránsito vehicular en el puente 19 de Junio se encuentra cortado debido a la presencia de "miguelitos".

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