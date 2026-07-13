Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Terror en La Calera: violento asalto a sucursal bancaria origina amplio operativo policial

Terror en La Calera: violento asalto a sucursal bancaria origina amplio operativo policial

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Grupo de delincuentes habría actuado con armas de alto calibre, lo que motivó un masivo despliegue de parte de funcionarios de Carabineros para dar con su paradero.

Terror en La Calera: violento asalto a sucursal bancaria origina amplio operativo policial
Lunes 13 de julio de 2026 14:46
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un violento asalto se registró en dependencias de una sucursal del Banco BCI ubicada en calle José Joaquín Pérez, en la comuna de La Calera.

Los delincuentes encapuchados habrían utilizando armas de alto calibre en el asalto por el cual se desarrolla un amplio operativo policial.

Personal de Carabineros se desplegó para dar con el paradero de los al menos cuatro involucrados en el atraco, quienes vestían overoles de color naranjo.

De acuerdo con la información preliminar, los antisociales sustrajeron cerca de $877 millones en efectivo desde el interior de la bóveda.

Carabineros dio a conocer que no se registraron personas lesionadas producto del asalto.

Por su parte, la sucursal bancaria cuenta con cámaras de seguridad y mantiene seguros comprometidos para este tipo de hechos.

Cabe señalar que el tránsito vehicular en el puente 19 de Junio se encuentra cortado debido a la presencia de "miguelitos".

VIDEO

PURANOTICIA

Cargar comentarios