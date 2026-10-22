Tensión en la Cámara: Barchiesi abrió debate por los bots durante el estallido social de 2019 y desató críticas de Cuello y Winter

Los diputados Chiara Barchiesi (Republicanos), Gonzalo Winter (Frente Amplio) y Luis Cuello (Partido Comunista) protagonizaron un tenso intercambio de palabras durante una sesión de la comisión investigadora que indaga el eventual uso de bots, trolls, cuentas automatizadas y redes coordinadas para influir en el debate político y la opinión pública.

La controversia se produjo cuando la parlamentaria por el Distrito 6 de Valparaíso planteó que la investigación también debía examinar la actividad digital registrada durante el estallido social de octubre de 2019, incluyendo la participación de cuentas extranjeras en la difusión de contenidos relacionados con las movilizaciones.

Para fundamentar su intervención, citó un estudio de ConnectaLabs que analizó más de 4,8 millones de tuits publicados entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre de 2019, y que identificó grupos de cuentas nacionales y extranjeras que amplificaban mensajes vinculados al estallido. Al analizar 2 mil cuentas y que menos del 1% de las cuentas generaban el 30% del contenido y el 60% de las interacciones.

Frenta a esto, los legisladores del Frente Amplio y del Partido Comunista cuestionaron la intervención de la diputada, quien defendió la necesidad de abordar estos hechos.

“Si esta comisión pretende estudiar la manipulación digital, tiene que mirar hacia atrás. Tiene que revisar qué ocurrió durante el estallido, quiénes amplificaron determinados hashtags, cómo se organizaron esas redes y qué nivel de coordinación existió”, sostuvo la parlamentaria oficialista.

La congresista de la región de Valparaíso añadió que "y si queremos investigar la influencia que tienen sobre la opinión pública, investiguemos la historia, no solamente la parte que políticamente acomoda”.

Los legisladores de oposición señalaron que la comisión tiene "un tiempo acotado" y que debe abordar "hechos que estan reflejados en procesos electorales".

Cuello –también representante de la V Región, pero del Distrito 7– explicó que lo solicitado por Barchiesi "escapa por completo del contenido de la comisión, uno debe interpretar el mandato de la comisión en relación con los antecedentes que están plasmados en la solicitud, y en los antecedentes se hace mención a otros acontecimientos que han concentrado la discusión en este espacio".

En segundo lugar, agregó, "el mandato de la comisión se refiere a hechos a ocurridos ocurridos desde el año 2020 en adelante y el estallido social ocurrió ocurrió el año 2019".

Finalmente, el parlamentario comunista indicó que "yo entiendo el interés de poner sobre la mesa o reflotar teorías conspirativas de grupos de K-POP u otros, pero eso escapa de lo que aqui se ha votado porque además, lo que dice el mandato es que se refiere a procesos electorales".

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