Un 83% de avance físico presentan las obras de construcción de la futura Tenencia de Carabineros de Playa Ancha, en Valparaíso, proyecto que contempla una inversión vigente de $4.975 millones y cuya inauguración está prevista para abril de 2027, coincidiendo con la conmemoración del centenario de la institución policial.

El estado de los trabajos fue revisado en terreno por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien visitó el recinto junto a diversas autoridades regionales.

La infraestructura tendrá dos pisos y una superficie de 683,81 metros cuadrados. Su construcción apunta a reforzar la presencia policial en Playa Ancha y mejorar la cobertura de los servicios de Carabineros en este populoso sector de Valparaíso.

Al respecto, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, señaló que “hemos constatado el avance de las obras de la Tenencia de Carabineros de Playa Ancha, que llegan al 83%, lo que es muy favorable y nos deja en buen pie para mejorar la seguridad de este importante sector de Valparaíso y mejorar también las condiciones de trabajo de nuestros carabineros, por lo que esperamos poder inaugurar muy pronto en el marco del centenario de la institución”.

La futura unidad contará con una dotación aproximada de 20 funcionarios y dependerá de la Primera Comisaría Valparaíso Sur. Entre sus funciones estará el desarrollo de servicios policiales preventivos y de orden público.

El jefe de Zona de Carabineros de Valparaíso, general Álex Bahamóndez, sostuvo que “la construcción de esta nueva Tenencia de Carabineros en Playa Ancha representa un avance muy significativo para fortalecer nuestra presencia policial y responder de mejor manera a las necesidades de seguridad de los vecinos. Esta infraestructura nos permitirá reforzar la dotación de Carabineros, incrementar los patrullajes preventivos e implementar nuevos servicios policiales, optimizando nuestra capacidad operativa y presencia en los distintos sectores, con el propósito de entregar mayor seguridad, tranquilidad y una atención más cercana y oportuna a la comunidad".

Por su parte, la seremi de Obras Públicas, Patricia Terán, explicó que "esta obra permitirá contar con dependencias más modernas y adecuadas para Carabineros, contribuyendo al fortalecimiento de su labor y de la seguridad de nuestra comunidad”.

El recinto también incorporará estándares de eficiencia energética y contará con certificación de edificio sustentable. Su puesta en marcha busca mejorar las condiciones de trabajo del personal policial y ampliar la capacidad operativa de Carabineros en el cerro Playa Ancha, el más poblado de la comuna porteña.

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