Temporada de cruceros en Valparaíso: Gobierno y servicios de seguridad coordinan plan ante alza del 25% en recalada de naves

Una intensa agenda de coordinación interinstitucional desarrolla las autoridades regionales, las fuerzas de seguridad y el sector privado de la región de Valparaíso para recibir la nueva temporada de cruceros. El inicio está programado para este sábado 17 de octubre, a las 7:00 horas, con la recalada en Valparaíso del navío Fridtjof Nansen, que cuenta con capacidad para 530 pasajeros.

Esta embarcación será la primera de un total de 30 cruceros confirmados para la zona, cifra que representa un incremento del 25% respecto del periodo anterior. Entre las naves contempladas destaca el Majestic Princess, con capacidad para 3.560 pasajeros, además del arribo por primera vez de embarcaciones como el Spirit of Adventure, el Discover y el Queen Anne.

Ante el impacto económico y operacional que supondrá este flujo de visitantes, los servicios públicos y policiales activaron planes preventivos e informativos para resguardar la estadía de los turistas y fortalecer la proyección internacional de la región.

Al respecto, el delegado Presidencial Regional, Manuel Millones, valoró el aumento de las recaladas y destacó tanto las oportunidades económicas como los desafíos que implica la permanencia prolongada de los visitantes:

“Son buenas noticias para la región de Valparaíso. Comienza la temporada de cruceros y, como nunca, ha aumentado en un 25% la oferta que han escogido como destino Valparaíso. En esta oportunidad hay una diferencia respecto a años anteriores, donde un porcentaje relevante van a pernoctar en Valparaíso. Eso es una oportunidad para la economía de nuestra región, pero también un desafío para que las autoridades regionales, policiales, municipales coordinemos y preparemos la ciudad para recibir a los pasajeros, para protegerlos y cuidarlos. Cualquier robo u otro tipo de delito que sufra nos afecta la imagen como región y por eso, tenemos que cuidarlos. Estamos coordinados con la empresa que los trae, también con el resto de operadores y los diversos servicios públicos”.

Por su parte, el seremi de Seguridad, Hernán Silva, detalló las medidas de prevención que se implementarán en los principales puntos de interés turístico de la región, con énfasis en la seguridad y el desplazamiento de los visitantes:

“Para hacer frente a la llegada de turistas y el inicio de la temporada de cruceros en la región, la Seremi de Seguridad ya inició las coordinaciones para implementar estrategias preventivas que faciliten los desplazamientos y actividades de los visitantes. Campañas preventivas, entrega de información y presencia policial en puntos de interés turístico serán pilares fundamentales para que la experiencia que los viajeros tengan en su paso por la región, sea lo más grata y segura posible”.

Desde el ámbito turístico, la directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, destacó la relevancia que tendrá la permanencia de los cruceristas en la ciudad, especialmente por las oportunidades que representa para los comercios y servicios locales:

“Una de las principales novedades de esta temporada es que pasajeros de alrededor de nueve cruceros pernoctarán al menos una noche en Valparaíso. Esto es especialmente relevante para el turismo, porque una mayor permanencia de los visitantes genera más oportunidades para la economía local y permite dinamizar distintos servicios turísticos. Para recibirlos, estamos trabajando de manera coordinada con los municipios, las seremis y los distintos servicios públicos, con el objetivo de brindar condiciones de seguridad y una experiencia turística positiva y de calidad, que es parte fundamental de lo que buscan quienes nos visitan desde el extranjero”.

Finalmente, la gerente general de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, Marcela Pastenes, relevó la importancia del trabajo conjunto entre los sectores público y privado para fortalecer la competitividad de la región como destino turístico y ofrecer una experiencia satisfactoria a los visitantes:

“Es muy positivo que lleguen más cruceros, eso nos hace ser un destino preferido en el mundo y nos hace también entregarles una experiencia distinta a todos los turistas que vienen. Estamos muy contentos por eso. Nos estamos preparando. La seguridad es una de las cosas más importantes que tenemos que trabajar, para que tengan una buena experiencia y hacer que se queden, que puedan recorrer nuestra región antes de salir a sus otros destinos”.

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