Temor por robos y falta de seguridad en el puente Lusitania y en la plaza Miraflores: "De noche se vuelve bastante peligroso"

El temor a ser víctima de un delito se ha vuelto parte de la rutina de quienes transitan por el puente Lusitania y la plaza Miraflores, en Viña del Mar. En este sector, tanto residencial como universitario, donde también circulan numerosos estudiantes y niños, vecinos y transeúntes advierten sobre situaciones que les generan inseguridad y llaman a reforzar las medidas de prevención.

La preocupación aumentó luego de que vecinos denunciaran una serie de robos por sorpresa en el puente Lusitania, donde delincuentes abordan principalmente a estudiantes para sustraerles sus teléfonos celulares. Uno de los casos más recientes ocurrió a plena luz del día y fue difundido por la agrupación "Salvemos la Plaza Miraflores", que compartió imágenes de dos sujetos huyendo tras cometer un ilícito contra dos jóvenes.

Los testimonios de quienes utilizan a diario este paso peatonal y los espacios públicos cercanos dan cuenta de la inquietud que existe en el sector. Algunos relatan que han cambiado sus hábitos para evitar exponerse a situaciones de riesgo, mientras otros apuntan a la presencia de personas consumiendo alcohol y drogas, las peleas y la falta de patrullajes que, aseguran, perciben en el lugar.

TEMOR POR INSEGURIDAD

Es por esto que Puranoticia.cl fue al lugar de los hechos a tomarle el pulso a la situación directamente con la ciudadaní. Así es como Belén manifestó su preocupación por los riesgos que implica transitar habitualmente por el sector, tanto para ella como para su hija. "Es preocupante porque uno transita por esta vía y que te asalten o roben siempre es un riesgo para tu integridad como para la de tu hija", expresó.

La transeúnte también advirtió sobre situaciones que observa en la plaza Miraflores, donde, según relató, "uno puede ver gente que está fumando o tomando y eso obviamente ocasiona un riesgo. Muchos de repente nos juntamos en este sector, muchos padres preferimos traer a nuestros pequeños y de verdad es un riesgo".

Por ello, hizo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad y resguardar el carácter familiar del lugar. "Sería ideal tener más seguridad, ya que es un espacio familiar que uno lo considera para traer a sus hijos muchas veces, ya sea en los espacios de trabajo o para estar con ellos un ratito, y la idea es que se mantenga como familiar y que no sea un riesgo para ellos y para nosotros mismos", sostuvo.

PELIGROS EN LA NOCHE

Otro de los transeúntes es Martín, quien también describió una sensación de inseguridad al transitar por el puente Lusitania y sus alrededores, especialmente cuando oscurece. Aunque aclaró que no ha presenciado directamente un robo, aseguró que sí ha visto peleas entre personas y que su percepción cambia dependiendo del horario.

"Da bastante inseguridad. Al menos de día no se ve tanto, pero ya en la noche uno tiene que vigilarse la espalda o estar bien atento porque de la nada te pueden salir personas de las mismas esquinas", relató el joven.

Asimismo, agregó que "yo no he visto robos, pero sí muchas peleas entre personas, pero normalmente es de noche. De día es mucho más tranquilo, pero de noche se vuelve bastante peligroso".

Junto con advertir sobre estas situaciones, Martín cuestionó la presencia de personal policial y de Seguridad Municipal en el sector. Según manifestó, "como está el colegio acá cerca, siempre se ven muchos niños, pero también siempre se ven hartas personas en situación de calle que se están drogando o ya están curados o tomando ahí mismo. Pero ni Carabineros ni Seguridad Municipal llegan".

En ese sentido, sostuvo que no ha visto mayor presencia de estos equipos en la plaza ni en el puente, salvo en el bandejón del Duoc. "Pero fuera de eso no, nada. No hay nada de seguridad", criticó.

CAMBIOS DE HÁBITO

La preocupación también alcanza a quienes estudian en las inmediaciones. Antonella relató que una compañera pasó cerca de un episodio en que, según le contó, una persona portaba un cuchillo, experiencia que la dejó atemorizada y motivó una advertencia a sus cercanos para que evitaran transitar por el lugar.

"Una compañera pasó al lado de todo lo ocurrido, de la persona que estaba con un cuchillo. De hecho, nos mandó un audio contando el miedo que tenía. Antes no era así, cuando yo era chica iba al colegio acá y la delincuencia ahora está mucho más viva que antes", comentó la joven viñamarina.

Asimismo, explicó que la inseguridad no se limita a los desplazamientos nocturnos, pues incluso durante el día procura no caminar sola. "Da miedo porque yo a veces puedo pasar incluso sola y eso que es de día y me genera miedo. Ahora intento ir con amigos para no irme sola", sostuvo.

También señaló que "siempre trato de estar acompañada, no andar mostrando mi celular ni mi billetera y trato de pasar rápido, además de no mirar mucho a la gente".

Sobre el episodio que afectó a su compañera, Antonella recordó que ocurrió durante una jornada de lluvia, un contexto en el que no esperaba que se produjera un asalto. Según su relato, dos personas se acercaron a un grupo de jóvenes que caminaba delante de ella y que, al advertir la situación, salió corriendo y envió un audio para alertar a sus cercanos.

PIDEN REFORZAR LA SEGURIDAD

Renata, otra de las transeúntes consultadas por Puranoticia.cl, planteó que la situación requiere mayor atención de las autoridades debido a la cantidad de personas que circulan diariamente por el lugar, especialmente jóvenes y estudiantes.

"Creo que es algo súper importante que se tiene que ver porque estamos todos transitando por acá, mucha gente joven, muchos estudiantes y se nota al tiro que es un acceso donde va pasando mucha gente, entonces encuentro que es algo a lo que deberían ponerle más foco y preocuparse", señaló.

La joven también hizo hincapié en que se trata de un entorno donde conviven establecimientos educacionales, viviendas y una comunidad que utiliza los espacios públicos para sus actividades cotidianas. "Obviamente que está mal porque hay estudiantes, transitan pequeños, donde hay muchas casas, mucha comunidad, entonces yo creo que hay que tener más conciencia con eso", agregó.

Consultada sobre las medidas que adopta para prevenir situaciones de riesgo, Renata señaló que "más que nada el tener en cuenta el intentar no transitar sola, igual uno siempre como mujer anda pendiente a no estar sola. Entonces, eso, intentar pasar con alguien. Respecto a los robos, andar con la mochila bien apretada, igual que el celular. Esas son mis medidas".

PURANOTICIA