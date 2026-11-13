Tarifa de seguridad: la propuesta de Juan Sutil que busca establecer un pago mínimo por kilómetro para los camioneros

El conflicto de los camioneros con el Gobierno por las condiciones económicas en que desarrollan su actividad volvió a poner sobre la mesa una discusión que va más allá del precio de los combustibles: cuánto deben recibir los transportistas por cada servicio que realizan y qué mecanismos existen para evitar que las alzas de sus costos terminen siendo absorbidas por ellos mismos. En medio del paro convocado por organizaciones del sector y del acuerdo alcanzado este jueves con el Ejecutivo, tres representantes vinculados al transporte de carga abordaron con Puranoticia.cl una alternativa: establecer un valor mínimo por kilómetro recorrido.

La propuesta fue planteada por el empresario y expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, quien considera que el Estado podría intervenir para establecer un piso de remuneración para los transportistas, especialmente los de menor tamaño. La idea apunta a evitar que, en las negociaciones con empresas que requieren trasladar sus productos, los pequeños camioneros deban aceptar valores demasiado bajos para conseguir trabajo.

Para entender el planteamiento, Sutil parte haciendo una distinción: asegura que los problemas de pago no afectan de la misma manera a todas las empresas, pues algunas pagan los fletes a siete días y otras a 15. Sin embargo, identifica dificultades en la relación entre los pequeños transportistas y grandes operadores logísticos, particularmente aquellos que intermedian carga a través de los puertos.

"Hay grandes operadores logísticos, especialmente a través de los puertos, que intermedian la carga entre el consumidor final y el pequeño productor o el pequeño transportista, y ahí se producen a veces los problemas", explicó.

LA PROPUESTA DE SUTIL

En términos sencillos, lo que propone es que exista un valor mínimo que se pueda cobrar por cada kilómetro recorrido al transportar una carga. Ese monto no sería necesariamente igual para todos los vehículos, ya que tendría que considerar las condiciones del servicio y las diferencias entre un camión grande y uno pequeño.

El empresario recalcó que no está planteando una tarifa única para todos los fletes, sino un mínimo calculado objetivamente. Su argumento de "mínimo minimorum" es que el Estado ya regula los valores de servicios como la electricidad, el gas y el agua, por lo que también podría establecer un piso para una actividad en la que, a su juicio, los pequeños y medianos transportistas enfrentan dificultades para negociar.

"No es una tarifa mínima de fletes, es una tarifa mínima objetiva por kilómetro recorrido, entre otras condiciones, que no es lo mismo para un camión grande o un camión chico", precisó el hombre de negocios.

El expresidente de la CPC reconoció que una medida de este tipo podría ser cuestionada por quienes consideran que el Estado no debe intervenir en los precios acordados entre privados. Sin embargo, defendió que se trataría de un mínimo acotado y no de una fijación general de las tarifas del transporte.

Para explicar su postura, recurrió al caso de las empresas eléctricas y las exigencias que deben cumplir para responder ante emergencias. Según expuso, si se quiere que una compañía restablezca el suministro en un plazo determinado, debe contar con más cuadrillas y equipos de respaldo, lo que representa un costo que debe estar contemplado en las tarifas reguladas.

TRASPASO DEL ALZA DEL DIÉSEL

La propuesta también fue abordada por Galo Rodríguez, director de la Agrupación Gremial de Empresarios Camioneros de San Antonio (AGEC), quien vinculó la discusión sobre un valor mínimo por kilómetro con una de las causas que han tensionado al sector: la dificultad para traspasar el aumento del precio del combustible a quienes contratan los servicios de transporte.

"Esto viene de la base de que no se pudo traspasar a los generadores de carga y también a las exportadoras - importadoras el alza del diésel. Eso ha sido uno de los grandes problemas y que ha llevado a la situación de hoy y al paro convocado", sostuvo el dirigente del gremio en conversación con Puranoticia.cl.

Asimismo, indicó que existen iniciativas en negociación que buscan precisamente establecer mecanismos para trasladar esos incrementos a las tarifas de los fletes. En ese contexto, considera que un precio mínimo por kilómetro también podría incorporarse a la discusión.

"Bueno, dentro de esto también existe un mínimo por kilómetro recorrido, y que creo que también puede ser puesto en la mesa dentro de las distintas iniciativas que hay para poder traspasar efectivamente las alzas del petróleo", señaló.

Rodríguez agregó que ese valor podría funcionar como un parámetro de referencia, similar a lo que ocurre con las cuentas de servicios básicos, cuyo precio considera distintas variables. Por eso, planteó que la propuesta de Sutil debería sumarse a otras alternativas que se están discutiendo.

"Con este precio mínimo tendríamos un parámetro como el de las cuenta de la luz o del agua, con un precio mínimo que va variando de acuerdo a todas las variantes", afirmó.

De igual forma, añadió que "yo lo sumaría a la mesa dentro de otras propuestas, porque justamente viene a buscar el objetivo de poder tener un mecanismo del traspaso de las alzas del petróleo. Independiente del mecanismo, eso tiene que existir de acuerdo a lo que sucedió desde el 1 de abril de este año".

"TARIFA DE SEGURIDAD"

Una definición más directa entregó Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), quien aseguró que el mecanismo planteado por Sutil corresponde a lo que se conoce como "tarifa de seguridad", un sistema que, según indicó, existe en otros países, pero que no se aplica en Chile.

"Eso se llama tarifa de seguridad y la tarifa de seguridad existe en muchos países. En Chile no la tenemos porque aquí existe una anarquía total, no existe ninguna regulación", manifestó el líder gremial a Puranoticia.cl.

Para explicar cómo funcionaría, Pérez utilizó un ejemplo relacionado con el transporte de productos agrícolas: "Si usted tiene un transporte que va del punto A al punto B, y el valor mínimo de acuerdo a los costos de operación debe ser $1.200 por kilómetro, pero usted va y ilícita, está haciendo el trabajo, pero llega otro colega camionero y le dice al productor de manzana que le cobra mil nomás. ¿A quién va a preferir el productor de manzanas? Así se economiza el 20%", explicó.

Consultado si aprovecharía su cercanía con el Presidente Kast para plantear esta iniciativa al Gobierno, Pérez aseguró que ya han presentado propuestas relacionadas con las condiciones laborales de los conductores profesionales y como ejemplo recordó que junto al presidente de los conductores profesionales entregaron un proyecto para que los choferes del transporte de carga tuvieran seis días adicionales de vacaciones, manteniendo las 180 horas de conducción y no las 40 horas semanales. Sin embargo, afirmó que la respuesta del Gobierno anterior fue negativa.

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