Tardía suspensión de clases desata críticas transversales al Gobierno en Valparaíso: hasta pidieron la renuncia del Seremi de Educación

La suspensión de clases decretada para toda la región de Valparaíso debido al intenso sistema frontal generó una fuerte ola de críticas hacia el Gobierno, luego que la medida fuera comunicada pasadas las 7:00 horas de este martes, cuando numerosos estudiantes, apoderados, profesores y asistentes de la educación ya se encontraban en camino a sus establecimientos o incluso habían ingresado a ellos.

La demora en la decisión motivó cuestionamientos desde distintos parlamentarios de oposición en la Quinta Región, quienes apuntaron principalmente a una falta de anticipación en una emergencia que había sido anunciada con anterioridad.

Uno de los primeros en manifestar su molestia fue el diputado Luis Cuello, quien señaló que "la decisión del Ministerio de Educación de suspender clases en la región de Valparaíso recién a las 7 de la mañana, es un acto de profunda irresponsabilidad".

Asimismo, afirmó que "ya se había anticipado un nuevo frente de mal tiempo, por lo que esto se pudo haber adoptado con anterioridad". Asimismo, indicó que "hay profesores, estudiantes, asistentes que estaban en camino a los colegios o jardines infantiles o incluso que habían llegado, lo que significa un nuevo problema".

Al mismo tiempo, sostuvo que "a esta altura se desconoce el estado de muchos colegios públicos y jardines infantiles, lo que agrava esta situación", por lo que manifestó que "el Seremi de Educación debe dar explicaciones sobre esta improvisación. El gobierno ha demostrado no estar a la altura de esta emergencia y al mismo tiempo ha mostrado una alarmante falta de preocupación por las personas".

En la misma línea, la diputada María Francisca Bello pidió la renuncia del seremi de Educación de Valparaíso, Juan Carlos Klenner, tras considerar que la suspensión se adoptó cuando miles de familias ya habían iniciado su jornada.

En ese contexto, señaló que "cientos de familias tuvieron que reorganizarse sobre la marcha, salir de sus trabajos o buscar desesperadamente a alguien que pudiera retirar y cuidar a sus hijos. No todas cuentan con redes de apoyo ni con empleadores que les permitan modificar sus jornadas. El Gobierno no puede actuar como si una emergencia pudiera resolverse con una llamada".

Además, indicó que lo ocurrido refleja "una preocupante improvisación del Gobierno de José Antonio Kast y una completa falta de comprensión sobre la crisis de los cuidados", agregando que "esto no fue un simple problema comunicacional. Fue una decisión irresponsable que afectó la seguridad y la vida cotidiana de miles de familias. El seremi Juan Carlos Klenner no estuvo a la altura de la emergencia regional y debe asumir su responsabilidad política presentando su renuncia".

Las críticas también fueron compartidas por el diputado Nelson Venegas, quien cuestionó que la decisión tomada por el Ejecutivo se adoptara cuando la comunidad educativa ya se encontraba movilizándose hacia los establecimientos.

"Lo ocurrido con la suspensión de clases refleja una preocupante improvisación por parte de este gobierno. No puede ser que una decisión de esta magnitud se tome a las 7 de la mañana, cuando miles de estudiantes, de profesores, de asistentes de la educación ya iban camino a su establecimiento o incluso ya habían llegado. Este sistema frontal fue anunciado con semanas de anticipación y por lo mismo la prevención debió primar", subrayó el parlamentario del Partido Socialista.

Asimismo, el representante del Distrito 6 explicó que "lo más grave es que los directores de los SLEP tienen las facultades para suspender las clases cuando existen riesgos y simplemente no lo ejercieron. Eso es lo inaceptable. El Colegio de Profesores de Valparaíso advirtió esta situación, pero el Gobierno, el Seremi de Educación, llegaron tarde y no escucharon nuevamente".

Consultado por Puranoticia.cl, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, reconoció que "lo ideal es que hubiera sido anoche, pero siempre se pueden hacer las cosas mejor".

La tardía suspensión de clases, en medio de un sistema frontal cuya intensidad había sido anticipada por las autoridades meteorológicas, abrió un nuevo flanco para el Gobierno en la región de Valparaíso. Mientras miles de familias debieron reorganizar sus rutinas cuando la jornada escolar ya había comenzado, las críticas apuntan a la falta de anticipación en la toma de una decisión que, a juicio de parlamentarios, pudo haberse comunicado durante este lunes para evitar contratiempos de última hora.

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