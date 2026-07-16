Suspenden tránsito vehicular en Camino Troncal Antiguo en Quilpué

Debido a las intensas precipitaciones que se han registrado durante este jueves 16 de julio en la región de Valparaíso, el tránsito vehicular en el Camino Troncal Antiguo, a la altura de Colegio Aconcagua en Quilpué, se encuentra completamente suspendido.

De acuerdo a lo informado por Transporte Informa de la Región de Valparaíso, el llamado es a preferir como vía alternativa la Avenida Los Carreras de la Ciudad del Sol.

La restricción en la ruta se debe a las inclemencias de las lluvias y las fuertes ráfagas de viento que han afectado a la comuna, en la cual incluso debió activarse una alerta SAE para evacuar Población Argentina por riesgo de aluvión.

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