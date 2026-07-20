Suspenden tránsito en ruta F-317 de Nogales por aumento del caudal de cursos de agua

El aumento del caudal de los cursos de agua producto de las intensas precipitaciones obligó a suspender el tránsito en una ruta de la comuna de Nogales, en el marco de las afectaciones que continúa dejando el sistema frontal en la región de Valparaíso.

La medida afecta a la ruta F-317, en el tramo comprendido entre los sectores de Calle Larga y La Peña, donde quedó prohibida la circulación de todo tipo de vehículos.

A través de un comunicado, el Municipio de Nogales informó que "debido al sistema frontal y al aumento del caudal de los cursos de agua, se encuentra suspendido el tránsito para todo tipo de vehículos en la ruta F-317, sector Calle Larga – La Peña".

Asimismo, desde el municipio hicieron un llamado a la comunidad a respetar la restricción vigente, señalando que "solicitamos no intentar cruzar el sector y respetar la señalización dispuesta, privilegiando rutas alternativas para resguardar la seguridad de todas y todos".

En paralelo, se indicó que los equipos de emergencia comunales continúan desplegados en terreno monitoreando permanentemente la evolución de la situación, con el objetivo de evaluar las condiciones de la ruta y resguardar la seguridad de los vecinos mientras persistan los efectos del sistema frontal.

PURANOTICIA