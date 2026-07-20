Suspenden las clases para este martes 21 en las provincias de Petorca y Marga Marga por sistema frontal

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, informó sobre las nuevas medidas adoptadas tras una nueva Mesa Técnica Nacional para enfrentar la emergencia.
El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, informó sobre las nuevas medidas adoptadas tras una nueva Mesa Técnica Nacional para enfrentar la emergencia provocada por el sistema frontal.
Las medidas anunciadas son:
Cabe señalar que más de 49 toneladas de ayuda humanitaria ya han sido distribuidas en las regiones de Atacama y Coquimbo.
El seremi de Educación de la región de Valparaíso, Juan Carlos Klenner, señaló que "tras el monitoreo realizado en la región de Valparaíso, como Ministerio de Educación hemos determinado suspender las clases con recuperación de la jornada este martes 21 de julio, específicamente en los establecimientos educacionales de las provincias de Marga Marga y de Petorca".
Añadió que "es importante mencionar que el Programa de Alimentación Escolar de Junaeb se mantendrá operativo para los estudiantes que reciban y requieran este beneficio".
PURANOTICIA