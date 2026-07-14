Suspenden las clases en Valparaíso y otras cuatro regiones para este viernes por potentes sistemas frontales

Ante el pronóstico del sistema frontal que afectará a la zona centro-sur del país, se confirmó la suspensión de clases en cinco regiones para este viernes 17 de julio.

La medida regirá en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, y Maule.

La suspensión aplica para establecimientos de educación parvularia, básica y media. La decisión no considera a universidades ni instituciones de educación superior, por lo que las casas de estudio deberán informar sus propias determinaciones.

El Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Manuel Millones, indicó que "el Gobierno, analizando todos los antecedentes del factor climatológico que va evolucionando día a día, ha decretado la Alarma Meteorológica, qué significa tomar más precauciones y agilizar todos los procedimientos para enfrentar esta emergencia".

Añadió que "una medida concreta en la región de Valparaíso es suspender las clases el día viernes. Segundo, también viene un factor de oleadas, también vamos atener marejadas y por tanto el mensaje es, a los turistas que van a visitar nuestro fin de semana largo, a las comunidades de no concurrir al borde costero, a los pescadores artesanales a poner en resguardo sus embarcaciones y también estamos enfrentando el problema en la montaña y por lo tanto se determinó cerrar el complejo fronterizo (Los Libertadores) y retirar todo el personal, solamente quedando en el complejo Carabineros y la PDI".

Millones afirmó que "el Gobierno está desplegado en toda la región, estaremos concurriendo con las distintas autoridades, jefes de servicio y Seremis, los delegados y los alcaldes cada uno lugares que son los puntos críticos que podemos vernos afectados, ya sea por inundación, remoción en masa. Vuelvo a reiterar, lo más importante es la prevención y la precaución".

Por su parte y tras encabezar la Mesa Técnica Nacional para monitorear el avance del sistema frontal, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que la medida regirá para "todos los establecimientos de la educación parvularia, básica y media; las universidades tienen un estatuto distinto".

Consultado por una eventual suspensión de clases en la región del Biobío, la autoridad señaló que, "es un monitoreo constante y, por lo tanto, pueden haber circunstancias para extender la decisión. Por cómo se desplaza el sistema frontal, nosotros creemos que para el día viernes la situación en el Biobío podría no aconsejar tomar dicha medida".

PURANOTICIA