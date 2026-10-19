Suspenden las clases en 16 comunas de la región de Valparaíso para este martes debido al sistema frontal

La Seremi de Educación región de Valparaíso informó que se suspenden las clases este martes 20 de octubre en 16 comunas de la región.

La medida rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media.

La cartera perteneciente al Mineduc aclaró que en "las demás comunas las clases se mantienen con normalidad".

A través de redes sociales indicaron que la medida "busca resguardar la seguridad de todas las comunidades educativas".

Finalmente, desde la Seremi de Educación región de Valparaíso hizo un llamado a mantenerse "informado y atento a las actualizaciones a través de los canales oficiales".

COMUNAS SIN CLASES

Los Andes Calle Larga Rinconada San Esteban Catemu Putaendo Santa María Cabildo Petorca La Ligua Quillota La Calera Quilpué Villa Alemana Limache Olmué

PURANOTICIA