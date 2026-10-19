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Suspenden las clases en 16 comunas de la región de Valparaíso para este martes debido al sistema frontal

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La Seremi de Educación región de Valparaíso aclaró que en "las demás comunas las clases se mantienen con normalidad".

Suspenden las clases en 16 comunas de la región de Valparaíso para este martes debido al sistema frontal
Lunes 19 de octubre de 2026 20:42
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COMUNAS SIN CLASES

La Seremi de Educación región de Valparaíso informó que se suspenden las clases este martes 20 de octubre en 16 comunas de la región.

La medida rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media.

La cartera perteneciente al Mineduc aclaró que en "las demás comunas las clases se mantienen con normalidad".

A través de redes sociales indicaron que la medida "busca resguardar la seguridad de todas las comunidades educativas".

Finalmente, desde la Seremi de Educación región de Valparaíso hizo un llamado a mantenerse "informado y atento a las actualizaciones a través de los canales oficiales".

COMUNAS SIN CLASES

  1. Los Andes
  2. Calle Larga
  3. Rinconada
  4. San Esteban
  5. Catemu
  6. Putaendo
  7. Santa María 
  8. Cabildo
  9. Petorca
  10. La Ligua
  11. Quillota
  12. La Calera
  13. Quilpué
  14. Villa Alemana
  15. Limache
  16. Olmué

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