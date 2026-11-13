Suspenden corte del suministro eléctrico programado en seis sectores de Quilpué

Los vecinos de seis sectores del centro de Quilpué finalmente no tendrán el corte de suministro eléctrico que estaba programado para la noche de este viernes 13 de noviembre. Chilquinta informó que los trabajos anunciados previamente fueron reprogramados y no se ejecutarán durante esta jornada.

La intervención contemplaba una desconexión entre las 22:00 y las 06:00 horas, además de labores de manejo de vegetación en cerca de 100 árboles y renovación de infraestructura eléctrica, incluyendo el reemplazo de postes y crucetas.

Desde la compañía precisaron que "esta noche no se efectuará la desconexión ni las intervenciones asociadas, y tampoco habrá las restricciones de tránsito contempladas inicialmente".

De esta manera, no se concretarán las faenas que afectarían sectores de avenida Blanco Encalada y las calles Peyronet, San Martín, Lautaro, Manuel Antonio Matta y Araya.

Finalmente, Chilquinta indicó que la nueva fecha para realizar estos trabajos será informada oportunamente, por lo que los vecinos deberán esperar una nueva comunicación sobre la ejecución de estas labores.

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