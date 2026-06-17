Surge propuesta de gran hospital biprovincial que permita atender la demanda de los habitantes de Valparaíso y San Antonio

Mientras autoridades comunales y regionales, representantes del Gobierno y dirigentes de los gremios de la salud aún celebran los compromisos asumidos por el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Valparaíso para avanzar de manera paralela en la adquisición de los terrenos y en la modificación del Plan Regulador Comunal que permitan concretar la esperada expansión del Hospital Carlos van Buren, lo cierto es que los plazos asociados a la iniciativa siguen generando inquietud. Esto, considerando que su puesta en marcha definitiva podría extenderse incluso por más de una década.

Bajo ese escenario, el concejal de Valparaíso, Leonardo Contreras, planteó en conversación con «Puranoticia Matinal» la necesidad de abrir el debate respecto de nuevas alternativas de infraestructura hospitalaria para la comuna, advirtiendo que el futuro complejo asociado al Van Buren, si bien es relevante, no debiera transformarse en la única respuesta frente a la creciente demanda de atención de salud que proyectan las provincias de Valparaíso y San Antonio para las próximas décadas.

En ese sentido, el edil RN señaló que "no tenemos que enamorarnos de esta idea. El complejo hospitalario del sector Van Buren, Uruguay, Hontaneda es sumamente importante, pero esto no se va a empezar antes de tres años. O sea, de aquí al 2029 o al 2030, y va a tardarse por lo menos seis años, o sea, vamos a tener una espera por lo menos de 12 o 13 años para tener este complejo hospitalario que va a satisfacer la necesidad del año 2030, cuando tenemos que pensar en la necesidad del 2040 y 2050".

A juicio de Contreras, la planificación sanitaria debe considerar además los cambios que han experimentado otras ciudades y la forma en que actualmente se diseñan los grandes recintos asistenciales. En esa línea, recordó que "el Hospital Marga Marga está aledaño al Troncal Sur, una carretera afuera de la ciudad. El Hospital de Quillota está en carretera afuera de la ciudad. Todos los hospitales, incluso en Santiago, se están construyendo afuera de la ciudad porque la gente cuando piensa en salud piensa en emergencia y en urgencia, pero un hospital no es sólo emergencia y urgencia. Aquí los porteños tenemos que entender algo: no es solo para nosotros".

Asimismo, explicó que la presión sobre la red asistencial no proviene únicamente de la población porteña, sino también de comunas que históricamente utilizan al Hospital Carlos van Buren como centro de referencia. Por ello, subrayó que "hoy día nosotros tenemos siete comunas en la provincia de San Antonio, entre Casablanca y Santo Domingo. (...) Entonces tenemos que desprendernos de ese amor que le tenemos al Van Buren y de esta idea, que sí tenemos que seguir sacándola adelante porque creo que es útil y va a ser complementaria a una gran infraestructura. (...) Entonces, tenemos que pensar en grande y caminar y masticar chicle al mismo tiempo, pensar en un gran Hospital Biprovincial Valparaíso - San Antonio, ubicado en Placilla o Curauma".

El concejal insistió en que esta propuesta no busca reemplazar el proyecto de expansión del Hospital Carlos van Buren, sino complementarlo con una infraestructura de mayor alcance territorial, afirmando que "eso no descarta la construcción de este complejo hospitalario, que ya venimos esperando hace mucho tiempo. Creo que tenemos que retomar y ahí se lo hemos planteado al ministerio. Lamentablemente algunos concejales estamos bloqueados en el Minsal porque no apoyamos a la jefa de gabinete en su campaña cuando fue candidata a diputada acá, entonces estamos bloqueados".

Finalmente, Contreras manifestó que continuará impulsando la idea ante las autoridades competentes, señalando que "tenemos que sacar esto y es la oportunidad del Gobierno del Presidente Kast para firmar un compromiso por la salud pública en la región de Valparaíso, empezar las tratativas de un proyecto de gran Hospital Biprovincial Valparaíso - San Antonio, que cubra la necesidad no del Valparaíso, no del San Antonio del 2030, sino del 2040, del 2050, con las proyecciones de crecimiento, con el crecimiento de la población mayor y con nuevas tecnologías como lo están haciendo otros países aplicando inteligencia artificial y robótica en las instalaciones".

De esta manera, la propuesta impulsada por Contreras busca instalar una discusión paralela a la expansión del Hospital Van Buren, apuntando a una infraestructura de mayor escala que permita responder al crecimiento demográfico proyectado para las provincias de Valparaíso y San Antonio durante las próximas décadas, con un emplazamiento estratégico que facilite el acceso desde distintos puntos de la región.

PURANOTICIA