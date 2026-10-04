Sujeto es golpeado brutalmente en Bosques de Montemar en Concón para robarle su automóvil: se mantiene hospitalizado

Un grave ataque se registró en el sector de Bosques de Montemar en la comuna de Concón, en la región de Valparaíso, donde un conductor fue agredido por un grupo de personas con el objetivo de robarle su vehículo.

De acuerdo a lo señalado por Sitio del Suceso, el sujeto habría sido abordado por una turba de personas que lo obligó a detenerse para sustraer el automóvil, quienes luego lo golpearon brutalmente, motivo por el que permanece internado en el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso.

Posteriormente, el vehículo logró ser recuperado en Valparaíso por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO), siendo hallado con cinco ocupantes en su interior y sin sus placas patentes circulando por el sector de Playa Ancha de la Ciudad Puerto.

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