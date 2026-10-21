Sujeto con más de 100 reiteraciones fue detenido una vez más por hurto en tiendas de un centro comercial de Viña del Mar

Un hombre de 46 años fue detenido por Carabineros tras ser acusado de sustraer especies desde distintas tiendas de un centro comercial, en un procedimiento que se desarrolló durante la tarde de este miércoles 21 en Viña del Mar.

El hecho se registró cerca de las 16:00 horas, cuando personal de la Tenencia Reñaca Alto recibió una alerta por la sustracción de productos desde varios locales comerciales.

A partir de las características entregadas por testigos, los funcionarios policiales realizaron patrullajes por el sector de Glorias Navales, donde lograron identificar al presunto responsable, quien al advertir la presencia de Carabineros intentó huir, pero fue alcanzado y detenido.

Durante el procedimiento, el hombre mantenía en su poder las especies sustraídas, cuyo avalúo alcanza los $300 mil.

Posteriormente, Carabineros corroboró su identidad y estableció que registra 107 reiteraciones delictuales: 106 por hurto y una por daños, antecedentes que fueron puestos a disposición del tribunal respectivo para el correspondiente control de detención.

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