Un procedimiento policial terminó con un hombre detenido en Valparaíso, luego de ser sorprendido presuntamente registrando imágenes de mujeres que transitaban por el sector de Bellavista, en el plan de la comuna porteña.

Según los antecedentes conocidos, testigos advirtieron que el individuo estaría fotografiando y grabando a mujeres en plena vía pública, situación que quedó al descubierto y motivó su intento de escapar del lugar.

Para evitar ser alcanzado, el sujeto abordó una micro. Sin embargo, su recorrido terminó cerca de la estación Puerto, donde un estudiante intervino y consiguió que descendiera del vehículo, permitiendo la llegada de Carabineros.

Una vez en el lugar, los funcionarios policiales fiscalizaron al hombre y revisaron su dispositivo móvil, donde encontraron fotografías y registros audiovisuales de mujeres captados en espacios públicos de la Ciudad Puerto.

Tras estos antecedentes, Carabineros concretó su detención y lo trasladó hasta dependencias de la 2ª Comisaría de Valparaíso, donde permanece a la espera de ser puesto a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.

PURANOTICIA