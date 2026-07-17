Subsecretario Pavez confirma que continúa la evacuación preventiva de los habitantes de la población Argentina de Quilpué

Las precipitaciones asociadas al sistema frontal no dejaron emergencias de gravedad durante la noche en los sectores afectados por el megaincendio de 2024 en la región de Valparaíso, según informó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, al entregar un balance de la situación que afecta a gran parte del país.

La autoridad indicó desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) que el monitoreo se mantiene en las zonas de mayor riesgo y destacó que, hasta ahora, las lluvias no han generado incidentes de consideración en esos sectores.

"En el caso de Valparaíso, podemos decir que durante la noche no se registraron emergencias graves producto de la lluvia en aquellos sectores vinculados a los incendios", afirmó la autoridad de Gobierno encargada de realizar el balance.

Pavez agregó que, de todas maneras, continúa el proceso de evacuación de habitantes del sector Argentina, en la comuna de Quilpué, como medida preventiva ante el riesgo de remociones en masa derivadas del sistema frontal.

Asimismo, informó que durante la noche se desarrolló un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) comunal en Viña del Mar para evaluar la situación de las personas que residen en las zonas afectadas por el megaincendio.

PURANOTICIA