Un docente de educación superior fue sorprendido entregando diversas drogas y un teléfono celular a dos personas privadas de libertad al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes. El hecho ocurrió alrededor del mediodía de este lunes, cuando funcionarios de la Oficina de Seguridad Interna (OSI) detectaron una actitud sospechosa por parte del profesor durante su ingreso al recinto.

A raíz de esta situación, el personal activó un monitoreo preventivo mediante el circuito cerrado de televisión, con el objetivo de seguir los desplazamientos del académico. A través de las cámaras, los gendarmes lograron captar el momento exacto en que entregaba las especies prohibidas a dos internos, quienes las ocultaron rápidamente en sus mochilas. Ante la evidencia, funcionarios uniformados ingresaron de inmediato a la sala de clases para efectuar el registro e incautar los elementos.

En relación con el procedimiento y el detalle de las especies requisadas, el director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres Herrera, explicó:

“El trabajo del personal permitió incautar nueve envoltorios de nylon con una sustancia vegetal verde, un blíster de diez comprimidos color azul, seis envoltorios de nylon con sustancia color ocre, siete de color blanco⁠ y uno rosado, junto a un envoltorio de papel con resina de color café. Además de las diversas drogas, se requisó un teléfono celular y su respectivo cargador”.

El operativo permitió evitar que las sustancias y los elementos prohibidos ingresaran a circulación entre la población penal, situación que habría representado un riesgo para la seguridad y el control interno del establecimiento. En este contexto, la autoridad institucional destacó la oportuna reacción de los funcionarios para detectar y frustrar la entrega.

“El ingreso de estas sustancias habría significado una grave vulneración a la seguridad del establecimiento penitenciario, por lo que se debe destacar el trabajo conjunto del personal uniformado y la incautación final, tanto de la droga como del teléfono celular, impidiendo así la comisión de delitos al interior del recinto", agregó el coronel Torres.

Finalmente, todos los antecedentes del procedimiento y las especies incautadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo que deberá determinar las eventuales responsabilidades y las medidas judiciales que correspondan respecto de los involucrados.

PURANOTICIA