Sorprenden in fraganti a sujeto robando medidor de agua en Reñaca Alto: fue detenido con cuatro dispositivos en su poder

Un hombre chileno y con antecedentes policiales fue detenido por Carabineros de la Tenencia Reñaca Alto, en Viña del Mar, luego de ser sorprendido sustrayendo medidores de agua durante la mañana de este miércoles 21 de octubre.

El procedimiento se inició cerca de las 07:00 horas, cuando se recibió un llamado al teléfono del Plan Cuadrante que alertaba sobre la presencia de un individuo que estaría robando estos dispositivos entre calles Los Crisantemos y Los Jacintos.

Tras recibir la denuncia, los funcionarios de la policía uniformada se trasladaron hasta el lugar y encontraron al sujeto in fraganti, mientras cometía el delito. Al momento de su detención, el hombre mantenía en su poder cuatro medidores de agua.

El individuo fue detenido por el delito de robo en lugar no habitado y será puesto a disposición del tribunal viñamarino, conforme a las instrucciones de la Fiscalía.

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