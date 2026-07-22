"Sólo queda esperar lo peor": la desgarradora historia de dos vecinos de Viña del Mar que vieron derrumbados sus sueños con la lluvia 

Las intensas precipitaciones que han afectado durante los últimos días a la región de Valparaíso siguen dejando dramáticas consecuencias en distintos sectores de Viña del Mar. Uno de los casos más complejos se vive en el sector de El Ciprés, en Miraflores Alto, donde el reblandecimiento del terreno provocó el colapso total de una vivienda y mantiene otra al borde del derrumbe, obligando a sus habitantes a abandonar sus hogares y enfrentarse a la incertidumbre de perder el esfuerzo de toda una vida.

Uno de los vecinos afectados es Alexis Rojas, quien vio cómo su vivienda fue literalmente arrastrada por un deslizamiento de tierra mientras caía la lluvia. El vecino relató a Puranoticia.cl que "cuando empezó la lluvia, el segundo día, la reja ya estaba caída y con tanta lluvia, no aguantó el terreno y se vino todo", explicando que posteriormente el terreno cedió "con piedras, árboles, me pescó la casa y la tiró abajo".

Asimismo, el damnificado viñamarino señaló que un amigo que se encontraba en el lugar alcanzó a presenciar el momento del derrumbe, indicando que "estaba mi amigo al lado y dijo que sintió un ruido y salió, y él vio cuando se fue la casa porque primero cayó la reja con piedras, con tierra y con árboles. Salió y vio cuando la casa se empezó a caer. Rodó y quedó incrustada en la casa de la vecina de abajo".

Rojas sostuvo que la tragedia no sólo afecta a su familia, sino también a otros residentes del sector, precisando que "hay muchos vecinos a los que también les está pasando lo mismo. Llegaron todos acá a ayudar, muy preocupados. Nos entregaron ropa y nos trataron de ayudar, pero más no podían hacer porque no podían bajar, ya que no sabíamos si se iba a caer la otra parte". Además, advirtió que el riesgo persiste debido a que "hay un árbol que está muy peligroso porque está suelto y la raíz se ve al aire. Si llega a caer, cae a la casa de la vecina. Es peligroso porque es bien grande".

Respecto al apoyo recibido por parte de las autoridades, el vecino comentó que "han venido de la Municipalidad de Viña, pero solamente a hacer fichas para ayudar con una mediagua, pero yo creo que va a ser después que pase la lluvia", agregando que "se comprometieron a venir a limpiar y que nos darían una mediagua".

Sin embargo, también puso el foco en las consecuencias que dejó el derrumbe para la comunidad, afirmando que "esa es una pasada donde transita gente todos los días, niños que van al colegio, gente que sale a comprar, que va a tomar la micro, que pasan todos los días por ahí, y ahora no, tienen que darse una vuelta grande para poder llegar a sus casas", razón por la que pidió que "nos ayuden" y que "yo creo que aquí deberían hacer un muro porque si nos dejan así o hacen como lo hicieron la última vez cuando hicieron una vereda, nos va a pasar lo mismo el próximo año".

La situación tampoco da tregua a Nicole Jiménez, cuya vivienda permanece en riesgo de colapso luego que el terreno comenzara a ceder producto de las intensas precipitaciones en la Ciudad Jardín. La vecina, también de El Ciprés, explicó a Puranoticia.cl que "cedió el terreno y más afectada fue mi vecina Macarena. Se vino mucha tierra, muchas ramas, unas piedras gigantes que aparecieron dentro del terreno, en la parte de su cocina. En mi casa también está cediendo el terreno".

De igual forma, detalló que funcionarios de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Viña del Mar llegaron al lugar, pero indicó que "lamentablemente no pueden ayudarnos porque la situación climática no nos acompaña y solo nos queda esperar que pase esto para que así pueda venir una asistente social a ver el terreno".

Nicole recordó además el instante en que ocurrió el deslizamiento, indicando que "yo venía bajando y justo mi vecina me llamó, sentí el ruido, miré y lo único que atiné a decir fue '¡Maca, Maca, arranca, sal de la cocina!', porque era muy fuerte el sonido y lo que caía". Del mismo modo, reconoció la angustia que viven mientras esperan nuevos derrumbes, señalando que "no hay nada que hacer por el momento, sólo queda esperar lo peor porque va a seguir cediendo el terreno, porque fue mucha la lluvia, mucha agua y la tierra no da más para absorber más agua".

En ese sentido, subrayó que el mayor drama lo vive su vecina: "Lo peor de todo es que están apareciendo unas piedras gigantes porque esta es toda área de cerro y la más afectada es mi vecina porque es de riesgo social. Le dijeron que tiene que cerrar su puerta, agarrar una mochila de emergencia y desalojar su hogar porque lo más probable es que su cocina, con todas las toneladas que salgan, va a desaparecer".

Pero también su propia familia podría verse obligada a abandonar la vivienda, expresando que "yo tengo una hija de siete años, asmática, que tiene condición, y también el de la Municipalidad me dijo que lamentablemente esto va a ser con tiempo, porque durante el día va a ceder el terreno y ahí voy a tener que desalojar mi hogar con mi hija". Además, explicó que "mi vecina ya tiene que desalojar ahora. De hecho, nos pidió que no tratáramos de sacar ni siquiera el barro porque va a ser en vano y un riesgo para mi vecino, al que se le puede venir todo encima".

Finalmente, alertó sobre un nuevo problema que enfrentan las familias del sector, advirtiendo que "ahora, tenemos un problema sanitario porque se vino todo para abajo y resulta que sacó el tubo del desagüe de las casas de arriba, que es mi casa y la de mi suegra, y resulta que al venirse eso tenemos una emergencia sanitaria", precisando además que "a Esval los hemos llamado y no contestan, así que eso igual es como lo que más nos importa en este momento, por el olor a suciedad que va a salir, porque tenemos niños chicos y sabemos la infección que puede tirar todo eso".

Mientras las lluvias afectaron duramente a la región de Valparaíso, en El Ciprés la preocupación sigue creciendo: una familia ya perdió completamente su vivienda, otra espera el inminente colapso de la suya y varios vecinos observan con temor cómo el terreno continúa cediendo, aferrados a la esperanza de que las precipitaciones anunciadas para los próximos días den una tregua y que las soluciones lleguen antes de que ocurra una nueva tragedia en esta parte de Viña del Mar.

PURANOTICIA