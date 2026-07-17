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Solicitan evacuar los sectores Ribera Belloto Norte, Infante y El Sol por desborde del estero Quilpué

Solicitan evacuar los sectores Ribera Belloto Norte, Infante y El Sol por desborde del estero Quilpué

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Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó la mensajería SAE.

Solicitan evacuar los sectores Ribera Belloto Norte, Infante y El Sol por desborde del estero Quilpué
Viernes 17 de julio de 2026 18:12
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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar los sectores Ribera Belloto Norte, Infante y El Sol en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso.

El organismo hizo este llamado durante la tarde de este viernes ante el desborde del estero Quilpué.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó la mensajería SAE.

La entidad recordó "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Además, pidió que "durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

(Imagen referencial)

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