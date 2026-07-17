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Solicitan evacuar el sector Otaegui en la comuna de Valparaíso ante desborde del estero El Sauce

Solicitan evacuar el sector Otaegui en la comuna de Valparaíso ante desborde del estero El Sauce

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Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó la mensajería SAE.

Solicitan evacuar el sector Otaegui en la comuna de Valparaíso ante desborde del estero El Sauce
Viernes 17 de julio de 2026 18:38
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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Otaegui en la comuna de Valparaíso.

El organismo hizo este pedido durante la tarde de este viernes ante el desborde del estero El Sauce.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó la mensajería SAE.

La entidad hizo un llamado a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Además, recordó que "durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

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