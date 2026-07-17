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Solicitan evacuar el sector Los Molles de la comuna de San Felipe por crecida del estero San Francisco

Solicitan evacuar el sector Los Molles de la comuna de San Felipe por crecida del estero San Francisco

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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Solicitan evacuar el sector Los Molles de la comuna de San Felipe por crecida del estero San Francisco
Viernes 17 de julio de 2026 23:08
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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Los Molles de la comuna de San Felipe, en la región de Valparaíso.

El organismo hizo este llamado durante la noche de este viernes por la crecida del estero San Francisco.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó la mensajería SAE.

La entidad llamó a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Finalmente, indicó que "durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

"¡ATENCIÓN! Por crecida del estero San Francisco, #SENAPRED solicita evacuar sector Los Molles, en la comuna de #SanFelipe, Región de Valparaíso. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE. RECUERDA actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades. Más información en: https://web.senapred.cl/dimension-animal/", escribió Senapred en redes sociales.

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