Solicitan evacuar el sector La Isla en las comunas de Concón y Quintero por crecida del río Aconcagua

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector La Isla, en las comunas de Concón y Quintero, en la región de Valparaíso.

El organismo hizo este llamado durante la noche de este viernes por la crecida del río Aconcagua.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó la mensajería SAE.

La entidad llamó a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Finalmente, indicó que "durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

"¡ATENCIÓN! Por crecida del rio Aconcagua, #SENAPRED solicita evacuar sector La Isla, en las comunas de #Concón y #Quintero, Región de Valparaíso. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE. RECUERDA actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades", escribió Senapred en redes sociales.

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