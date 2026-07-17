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Solicitan evacuar el sector Edén Bajo Laguna Verde en Valparaíso por la crecida del estero el Sauce

Solicitan evacuar el sector Edén Bajo Laguna Verde en Valparaíso por la crecida del estero el Sauce

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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Solicitan evacuar el sector Edén Bajo Laguna Verde en Valparaíso por la crecida del estero el Sauce
Viernes 17 de julio de 2026 21:29
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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Edén Bajo Laguna Verde en la comuna de Valparaíso.

El organismo realizó este pedido la noche de este viernes debido a la crecida del estero el Sauce.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó la mensajería SAE.

La entidad llamó a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Finalmente, indicó que "durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

"¡ATENCIÓN! Por crecida del Estero El Sauce #SENAPRED solicita evacuar sector Edén Bajo Laguna Verde en la comuna de #Valparaíso, Región de Valparaíso. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE. RECUERDA actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades. Más información en: https://web.senapred.cl/dimension-animal/", escribió Senapred en redes sociales. 

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