Solicitan evacuar el sector Edén Bajo Laguna Verde en Valparaíso por la crecida del estero el Sauce

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Edén Bajo Laguna Verde en la comuna de Valparaíso.
El organismo realizó este pedido la noche de este viernes debido a la crecida del estero el Sauce.
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó la mensajería SAE.
La entidad llamó a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".
Finalmente, indicó que "durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".
"¡ATENCIÓN! Por crecida del Estero El Sauce #SENAPRED solicita evacuar sector Edén Bajo Laguna Verde en la comuna de #Valparaíso, Región de Valparaíso. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE. RECUERDA actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades. Más información en: https://web.senapred.cl/dimension-animal/", escribió Senapred en redes sociales.
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