Socavón obliga al cierre total de la ruta entre Catapilco y La Laguna en Zapallar

La conectividad entre las localidades de Catapilco y La Laguna se vio interrumpida este lunes luego que un socavón obligara al cierre total de la ruta E-462, en la comuna de Zapallar, como consecuencia de las afectaciones que han dejado los sistemas frontales.

La emergencia se registró a la altura del sector Las Tupas, donde el deterioro de la calzada hizo necesario suspender completamente el tránsito por esta vía, con el fin de resguardar la seguridad de quienes circulan por el lugar.

Ante esta situación, equipos municipales de Zapallar se desplegaron en el sector monitoreando la evolución de la emergencia y trabajando de manera coordinada con los organismos competentes para evaluar las condiciones del camino y adoptar las medidas que correspondan en este punto del litoral norte de la región de Valparaíso.

Por el momento, la ruta permanece completamente cerrada, mientras las autoridades continúan realizando las inspecciones correspondientes para determinar cuándo será posible restablecer el tránsito de forma segura.

PURANOTICIA