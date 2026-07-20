Socavón obliga a cerrar acceso a El Olivar: riesgo en puente de calle Tamarugal mantiene suspendido el tránsito vehicular

Los intensos sistemas frontales que han afectado durante los últimos días a la región de Valparaíso siguen dejando nuevos puntos críticos en Viña del Mar. Esta vez, la emergencia se registró en el sector de El Olivar, donde un socavamiento detectado en el puente de calle Tamarugal obligó a suspender completamente el tránsito vehicular por uno de los principales accesos a la población, como medida preventiva ante el riesgo de un eventual colapso de la estructura.

La situación se originó tras el aumento del caudal del estero Olivar-Jardín Botánico, cuyo paso bajo el viaducto provocó la saturación del terreno y un deterioro en la base de la vía. Ante este escenario, el Municipio de Viña del Mar decidió cerrar el tránsito para todo tipo de vehículos en el tramo ubicado frente al Cesfam de El Olivar, mientras equipos municipales, personal de Vialidad y organismos técnicos iniciaron las evaluaciones para determinar el nivel de afectación.

Asimismo, se dio aviso a Senapred para monitorear la evolución del sector, considerando que la zona continúa bajo vigilancia debido a las precipitaciones asociadas a los sistemas frontales y al comportamiento que pueda presentar el terreno durante las próximas horas.

Bajo este contexto, el director regional de Sernageomin, Christian Orellana, explicó que "hay un socavamiento de una vía y eso es lo que estamos viendo, donde se estableció como primer anillo de resguardo el no tránsito, para ver también cuál es la condición y de qué manera ahí ya empiezan a jugar las competencias sectoriales y en lo que respecta a vías estructurantes es el MOP el competente".

Sin embargo, entre los vecinos existe preocupación porque aseguran que no es la primera vez que el lugar presenta este tipo de problemas. Manuel González comentó a Puranoticia.cl que "la otra vez también había pasado lo mismo", y que "la cancha estaba llena de basura que sacaban", mientras sostuvo que "los camiones son muy grandes. Todo eso se ha hecho tira porque es mucho peso de los camiones".

Aurora, residente del sector, también vinculó el deterioro de la vía con el intenso tránsito de vehículos pesados registrado tras el megaincendio de febrero de 2024. En ese sentido, manifestó que "pienso yo que tanto camión que pasó durante el tiempo que se incendió esto, con escombros, escombros, escombros... y esta parte no estaba preparada para todo ese peso". Asimismo, afirmó que "ahora, con esta lluvia, tanta lluvia que cayó, esto está a punto de derrumbarse por lo que yo veo".

Una mirada similar expresó Jorge Rojas, quien recordó que "esto ya ocurrió hace años atrás cuando se hundió y cayó una micro que se hundió toda la loza", añadiendo que "la hicieron nueva, seguramente con rellenos de la actualidad, medios falsos, y la consecuencia están vigentes ahora de nuevo".

Por ahora, el acceso por calle Tamarugal permanecerá cerrado mientras continúan las inspecciones técnicas para determinar el estado de la estructura y definir las obras que permitan restablecer el tránsito de forma segura. En tanto, las autoridades mantienen el monitoreo del sector debido a que las condiciones meteorológicas aún podrían generar nuevas complicaciones en distintos puntos de la región de Valparaíso.

PURANOTICIA