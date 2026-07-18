Socavón mantiene cerrado el tránsito entre Puchuncaví y Zapallar por la ruta F30-E

El socavón provocado por las intensas lluvias en la ruta F30-E mantiene completamente suspendido el tránsito entre las comunas de Puchuncaví y Zapallar, luego que la Dirección de Vialidad determinara que no existen condiciones para reabrir la vía debido al riesgo que representa para los usuarios.

Hasta el sector de Marbella llegaron la seremi de Obras Públicas de la región de Valparaíso, Patricia Terán; el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales; el director regional de Vialidad, Jorge Aguirre; además de equipos técnicos del Ministerio de Obras Públicas, Carabineros, Seguridad Pública Municipal y funcionarios de la Municipalidad de Zapallar para inspeccionar la emergencia.

Tras la evaluación técnica, las autoridades resolvieron mantener el cierre total de la ruta F30-E, privilegiando la seguridad de las personas mientras continúan las labores para enfrentar la emergencia.

Asimismo, se informó que los equipos del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección de Vialidad volverán al lugar para avanzar en los trabajos que permitan recuperar la conectividad y evaluar la solución definitiva para este tramo.

El alcalde Morales agradeció a la Municipalidad y al alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, "por su rápida respuesta y por el convenio de colaboración que nos permite actuar de manera coordinada frente a este tipo de emergencias".

"Lo más importante hoy es resguardar la seguridad de nuestros vecinos y avanzar con rapidez en una solución que permita recuperar esta ruta”, complementó.

Finalmente, la Municipalidad de Puchuncaví reiteró el llamado a la comunidad a evitar desplazamientos innecesarios, respetar las indicaciones de Carabineros y del personal municipal, y mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras se desarrollan las labores de evaluación y mitigación de la emergencia.

PURANOTICIA