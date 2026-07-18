Socavón de unos cinco metros de profundidad bloquea acceso a condominios de Reñaca Alto y vecinos alertan por nuevas grietas

Las intensas precipitaciones asociadas al sistema frontal continúan provocando estragos en la región de Valparaíso. Esta vez, una remoción en masa registrada en el sector de Reñaca Alto, en Viña del Mar, generó un socavón que interrumpió completamente el tránsito por el camino de Los Pinos, dejando aislados en sus vehículos a residentes de condominios emplazados en el sector.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, el terreno cedió debido al escurrimiento de agua proveniente desde las zonas altas, provocando el colapso de parte de la calzada. La situación dejó varios automóviles atrapados en el barro y, hasta el momento, los vecinos no pueden ingresar ni salir del sector en sus vehículos.

Registros captados por residentes muestran que el socavón alcanza unos cinco metros de ancho y que el terreno continúa presentando signos de inestabilidad, con nuevas grietas que han comenzado a aparecer a un costado del camino.

La preocupación entre quienes viven en el sector aumentó debido a que el agua sigue descendiendo hacia las pendientes, debilitando progresivamente la estructura de la vía. Por ello, los propios vecinos instalaron conos para advertir a los automovilistas sobre el peligro existente.

Una de las residentes afectadas, Kristel Hornauer, manifestó a Meganoticias su inquietud por la evolución de la emergencia y llamó a adoptar medidas preventivas cuanto antes, advirtiendo que "esto en la noche va a ser muy peligroso".

Ante el riesgo de que el camino continúe cediendo, las autoridades solicitaron evitar completamente la circulación por el camino de Los Pinos, mientras se evalúan las condiciones del terreno y las acciones que permitan enfrentar la emergencia.

Cabe hacer presente que la situación se produce en medio de una alta demanda por emergencias derivadas del sistema frontal en la región.

(Imagen: Canal 13)

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