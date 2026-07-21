SLEP Costa Central confirma retorno parcial a clases este miércoles: 27 colegios seguirán con suspensión en Viña, Concón, Quintero y Puchuncaví

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Costa Central informó que este miércoles 22 de julio se concretará un retorno parcial a clases en los establecimientos educacionales públicos que administra en las comunas de Concón, Puchuncaví, Quintero y Viña del Mar, luego de la evaluación realizada tras el paso del sistema frontal que afectó a la zona.

La decisión fue adoptada tras un análisis realizado por los equipos técnicos del SLEP en coordinación con los equipos directivos de los establecimientos, considerando la disponibilidad de servicios básicos, las condiciones de acceso y conectividad, las necesidades planteadas por las familias y las condiciones de seguridad para las y los funcionarios.

Desde el organismo precisaron que las clases se retomarán con normalidad en todos los establecimientos educacionales bajo su administración, con excepción de 27 recintos que mantendrán suspendidas sus actividades durante la jornada del miércoles.

En Concón, continuarán sin clases el Jardín Infantil Conconcito y el Jardín Infantil Puente Colmo.

En Puchuncaví, la suspensión se mantendrá en el Colegio Maitencillo, las escuelas básicas El Rincón, El Rungue, La Laguna, La Quebrada, Los Maquis y Pucalán, además de los jardines infantiles Caballito de Mar, Los Conejitos, Mi Mundo Feliz, Renacer, Semillita de Puchuncaví y Sirenita.

En Viña del Mar, permanecerán sin clases la Escuela Básica Dr. Aldo Francia Boido, la Escuela Dr. Óscar Marín Socias, la Escuela Violeta Parra, el Liceo Bicentenario José Francisco Vergara y los jardines infantiles Las Palmas Chilenas, Los Paltitos, Mi Dulce Villa, Mi Pequeño Mundo, Pequeños Pasitos, Semillitas de Esperanza, Tía Coty y Tía Michelle.

El SLEP Costa Central indicó que, en aquellos establecimientos donde el ingreso será diferido, los equipos directivos ya informaron oportunamente a sus respectivas comunidades educativas sobre la modalidad de funcionamiento para este miércoles.

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