Sistemas frontales traerán marejadas anormales a la región de Valparaíso entre jueves y sábado

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso informó un Aviso de Marejadas Anormales que se presentará desde el sector de Huasco hasta Golfo de Penas, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas anormales del noroeste.

Se estima que el inicio de esta condición se manifestará a contar del jueves 16 hasta el sábado 18 de julio, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local.

El Jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, capitán de Fragata Carlos Gaete Mundaca explicó que "un activo sistema frontal que se manifestará en la zona centro y sur del país generará fuerte oleaje en sector insular y continental, afectando a contar del día jueves 16 de julio al borde costero nacional".

Asimismo, sostuvo que "este tren de olas se proyectará como marejadas del noroeste entre Huasco y Golfo de Penas, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, produciendo fuerte rompiente, sobrepasos y potenciales daños a la infraestructura costera, principalmente en bahías abiertas a esa dirección".

"Es por este motivo que hemos categorizado este evento como Aviso de Marejadas Anormales. Esperamos que la condición más intensa se presente en los días jueves 16 y viernes 17 de julio, sobre todo en los horarios de pleamar o de más alta marea, en especial entre las 12:00 y 14:00 como marea primaria y entre las 00:00 y 02:00 hrs como pleamar secundaria", complementó el oficial de la Armada.

Cabe hacer presente que estas marejadas corresponden al aviso Nº32 y es el primero categorizado como Marejadas Anormales en lo que va del año para el litoral continental.

La Autoridad Marítima hizo presente a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.

PURANOTICIA