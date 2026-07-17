Sistema frontal golpea con dureza al turismo: cancelaciones de reservas llegarían hasta el 90% en la región de Valparaíso

El sistema frontal que afecta a gran parte de la zona central del país también está teniendo efectos sobre la actividad turística de la región de Valparaíso. Un levantamiento de información realizado por la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) entre establecimientos turísticos de distintos destinos de la región evidencia cancelaciones de reservas para el período comprendido entre el 16 y el 19 de julio, las que fluctúan entre un 30% y un 90% de las reservas previamente confirmadas.

"La información recopilada por la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso entre una muestra de establecimientos turísticos de distintos destinos de la región muestra que el sistema frontal está teniendo un impacto importante en las reservas durante estos días. En los establecimientos consultados se observan cancelaciones que, dependiendo del caso, fluctúan entre un 30% y un 90% de las reservas previamente confirmadas", señaló la gerenta general de la CRCP, Marcela Pastenes.

Un elemento especialmente relevante es que, en la muestra consultada por la CRCP, establecimientos de distintos destinos reportan un mismo comportamiento: reservas que se mantenían en niveles muy altos comenzaron a disminuir tras confirmarse el pronóstico de intensas precipitaciones. Esto da cuenta de un impacto que no se concentra en un destino específico, sino que se observa de manera consistente entre los establecimientos consultados.

El escenario observado contrasta con la tendencia registrada durante las primeras semanas de las vacaciones de invierno, cuando el Barómetro elaborado por la CRCP y la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso mostró que la ocupación hotelera regional alcanzó un 51,76%, superando ampliamente la intención inicial de ocupación. En esa oportunidad, las reservas de último minuto fueron uno de los factores que impulsaron el resultado. Sin embargo, el actual sistema frontal modificó ese comportamiento, alterando las decisiones de viaje de quienes habían planificado visitar la región durante el interferiado o el fin de semana.

Si bien, se trata de una muestra acotada, la tendencia observada evidencia un impacto relevante sobre la actividad turística en un período que históricamente representa una oportunidad importante para el sector. En ese contexto, se hizo un llamado a que, una vez superadas las condiciones climáticas adversas, quienes hayan debido suspender sus viajes puedan reprogramarlos.

"Si bien se trata de un impacto coyuntural asociado a un evento climático excepcional, la Región de Valparaíso mantiene una oferta turística diversa y de calidad. Confiamos en que, una vez normalizadas las condiciones, los visitantes puedan concretar los viajes que debieron postergar durante estos, apoyando así a un sector que constituye uno de los principales motores económicos y una importante fuente de empleo para nuestra región", concluyó la gerenta general de la CRCP.

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