Sistema frontal golpea a la región de Valparaíso con lluvias récord, vientos de hasta 87 km/h y riesgo inminente de trombas marinas

Un intenso sistema frontal continúa afectando con fuerza a la región de Valparaíso, dejando niveles críticos de agua caída, fuertes vientos y un peligroso estado del mar. Ante este escenario, los comités de emergencia y los centros de monitoreo permanecen en alerta máxima, siguiendo de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas.

Desde el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, la especialista Elizabeth Villarroel entregó un balance del evento hidrometeorológico y explicó que el monitoreo se mantiene de forma permanente debido a la complejidad del sistema frontal.

"Nos encontramos monitoreando de forma permanente la evolución del sistema frontal que afecta a la región", aseguró, confirmando que las condiciones actuales siguen siendo sumamente adversas para la zona.

REGISTROS CRÍTICOS

Las precipitaciones han dejado acumulados históricos en distintos sectores de la región, siendo el borde costero uno de los más afectados. De acuerdo con el último balance oficial, los registros por localidad son los siguientes:

Muelle Barón: 184 mm

184 mm Faro Punta Ángeles: 114,6 mm

114,6 mm Concón: 100 mm

100 mm Quintero: 58 mm

PELIGRO EN BORDE COSTERO

A las intensas lluvias se suma un escenario de alto riesgo en el borde costero, producto de las fuertes ráfagas de viento y el intenso oleaje, condiciones que representan una amenaza para las embarcaciones y la infraestructura litoral.

"Se registra viento con racha máxima de 47 nudos, equivalente a 87 km por hora, acompañado de oleajes de hasta 5 metros de altura, manteniéndose un estado de mar peligroso en el borde costero", advirtió Villarroel.

Las autoridades también mantienen especial preocupación por la evolución del sistema, ya que no se descarta un aumento de la inestabilidad atmosférica durante las próximas horas, con fenómenos potencialmente peligrosos.

"Durante el evento no se descarta el desarrollo de una nubosidad convectiva con probabilidad de tormentas eléctricas y condiciones favorables para la posible formación de trombas marinas", alertó la experta.

LLAMADO A LA PREOCUPACIÓN

Frente a este escenario, los organismos técnicos hicieron un llamado a la población a mantenerse informada y evitar exponerse a situaciones de riesgo, especialmente en sectores cercanos al mar.

"Recomendamos mantenerse informado a través de canales oficiales y extremar las medidas de precaución", concluyó Villarroel.

PURANOTICIA