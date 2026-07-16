Sistema frontal en la región de Valparaíso deja a más de 61 mil clientes sin suministro eléctrico: Viña del Mar es la comuna más afectada

Miles de clientes se encuentra sin suministro eléctrico a nivel nacional, en total son cerca de 575.510 los hogares que se mantienen sin luz durante la tarde de este jueves debido al sistema frontal que afecta al país.

Las regiones más afectadas son la de La Araucanía, con 192.088 clientes sin suministro eléctrico a las 13 horas de este jueves 16 de julio, seguida por la del Biobío, con 124.881 clientes sin luz, y luego la región del Maule con 76.022 clientes afectados.

Ante este escenario, la región de Valparaíso no se queda atrás, y son cerca de 61.742 los clientes que se encuentran sin suministro eléctrico ante la llegada del sistema frontal.

Las comunas más afectadas hasta el momento son la de Viña del Mar, con 9.414 clientes sin luz, seguida por la comuna de Los Andes con 7.427 clientes afectados, luego la comuna de Valparaíso con 6.463 clientes que se encuentran sin suministro eléctrico, y San Felipe con 6.269.

Por este motivo, se realizó un llamado a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales y se recordó la importancia de que las personas electrodependientes mantengan actualizados sus registros para acceder a las medidas de apoyo disponibles.

PURANOTICIA