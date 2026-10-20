Sistema frontal en la región de Valparaíso deja 30-35 mm de agua caída en litoral y cordillera de la costa y de 20 a 25 mm en precordillera

El Director Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en la región de Valparaíso, Christian Cardemil, entregó información sobre la evolución del sistema frontal que afecta a la región. Según la autoridad, los efectos del temporal "se han manifestado según lo pronosticado por la Dirección Meteorológica de Chile", registrándose hasta el momento una precipitación acumulada del orden de los 30 a 35 mm en litoral y cordillera de la costa y de 20 a 25 mm en precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

Añadió que se han desarrollado tormentas eléctricas a lo largo del territorio continental, como vientos con una intensidad que han alcanzado rachas cercanas a los 60 km por hora en litoral y a los 50 km por hora en el interior.

Cardemil indicó que "para el resto de la jornada del día de hoy, se espera que se mantengan condiciones similares a las actuales, pudiendo registrarse unos 10 milímetros más de precipitación hasta la noche".

Para este miércoles, "experimentaremos una inestabilidad, la cual vendrá acompañada de precipitaciones, las que podrán alcanzar los 15 milímetros durante todo el periodo, estimándose que el período más intenso será después de las 14:00 horas".

El Director Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en la región de Valparaíso sostuvo que la Dirección Meteorológica de Chile mantiene los avisos de viento a lo largo de todo el territorio continental de la región, "los que irán disminuyendo durante el día".

Respecto a la probabilidad de tormentas eléctricas, "se espera que éstas se manifiesten en el sector de cordillera", informó.