Sistema frontal deja a más de 126 mil clientes sin energía eléctrica en la región de Valparaíso

El intenso sistema frontal que afecta a la región de Valparaíso continúa generando diversas complicaciones, entre ellas interrupciones en el suministro eléctrico que, según el último reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), mantienen a 126.286 clientes sin energía eléctrica en distintos puntos de la zona.

De acuerdo con el balance del organismo fiscalizador, las comunas con mayor cantidad de usuarios afectados corresponden a Quilpué, con 23.098 clientes sin suministro; Valparaíso, con 18.260; y Viña del Mar, con 16.832.

También registra una importante cantidad de interrupciones comunas como San Felipe (7.740), Algarrobo (6.006), El Tabo (5.125), Puchuncaví (5.179), El Quisco (4.960), Olmué (3.943), Villa Alemana (3.856), Quintero (3.827) y Santo Domingo (3.318).

En tanto, otras comunas con clientes afectados son Zapallar (2.607), Concón (2.404), Quillota (1.932), La Ligua (3.342), Cabildo (1.620), Nogales (1.340), Cartagena (1.149), San Antonio (1.142), Los Andes (1.176), Santa María (1.204), Llay Llay (899) y otros sectores de la región.

Desde la SEC señalaron que la información se construye a partir de los procesos de carga de datos realizados por las empresas distribuidoras de energía eléctrica, los cuales son monitoreados permanentemente por el organismo.

Asimismo, indicaron que los registros se actualizan de manera dinámica, debido a que las cifras pueden presentar variaciones a medida que las compañías completan sus procesos de entrega de información y se desarrollan los trabajos de reposición del servicio.

Cabe hacer presente que desde la entidad fiscalizadora indicaron que mantienen el monitoreo de la situación eléctrica regional mientras continúan las precipitaciones y los efectos del sistema frontal, que han provocado además caída de árboles, anegamientos y afectaciones en distintos puntos de la región de Valparaíso.

PURANOTICIA