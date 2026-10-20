Sistema frontal con vientos de hasta 56 km/h y tormentas eléctricas dejó casi 20 milímetros de agua caída en un par de horas en Valparaíso

Una intensa jornada de precipitaciones, viento y tormentas eléctricas estuvo afectando a la región de Valparaíso durante este martes 20 de octubre. Según el balance entregado por el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, las estaciones meteorológicas registraron acumulados significativos de agua caída en distintos puntos de la zona costera. Laguna Verde encabeza los registros con 18,8 milímetros, seguida por el Faro Punta Ángeles, con 17,4 milímetros; Quintero, con 10,4 milímetros; y el Faro Panul, en San Antonio, con 9,8 milímetros.

Las condiciones meteorológicas estuvieron marcadas por vientos de dirección predominante norte, con intensidades de entre 15 y 20 nudos, equivalentes a entre 28 y 37 kilómetros por hora, y rachas que han alcanzado los 30 nudos, es decir, 56 kilómetros por hora. Desde el organismo técnico señalaron que se esperaba una disminución gradual de la intensidad del viento hacia el cierre de la jornada, con máximas de 25 nudos (46 kilómetros por hora).

Asimismo, advirtieron sobre las precipitaciones previstas para las próximas horas: "Se prevé que las precipitaciones continúen el resto de la jornada, concentrándose los momentos más significativos durante la tarde y la noche".

El reporte meteorológico también advirtió sobre la presencia de nubosidad cumuliforme activa, que podría generar marejadas asociadas en el borde costero. De acuerdo con las proyecciones, tanto las precipitaciones como la intensidad del viento disminuirán gradualmente durante la madrugada del miércoles 21 de octubre. Posteriormente, se espera una condición de inestabilidad que mantendrá precipitaciones débiles hasta la mañana del jueves 22, sin riesgos asociados a viento fuerte.

Ante este escenario, las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a la evolución de las condiciones meteorológicas y adoptar medidas preventivas. En ese contexto, enfatizaron la importancia de seguir la información difundida por los canales oficiales: "Ante estas condiciones meteorológicas, se recomienda a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar precauciones".

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