Sistema de aguas servidas colapsó en recta Las Salinas y encendió las alertas en Viña del Mar

Una emergencia asociada a la presencia de aguas servidas en la calle Jorge Montt, en el sector de Las Salinas de Viña del Mar, se registró durante la jornada de este martes 20 de octubre, en medio de las intensas precipitaciones que afectan a la zona.

La situación fue abordada por la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien explicó que los equipos operativos municipales observaron una importante acumulación de agua en la vía y advirtieron que podría corresponder a aguas servidas, motivo por el que se solicitó la intervención de la empresa sanitaria, Esval.

"Mucha agua en la calle Jorge Montt, donde están Las Salinas. Estamos observando con nuestro equipo operativo que esa agua sería aguas servidas. Por lo tanto, llamamos a la compañía sanitaria, que ya está en el lugar, de modo tal que van a identificar las razones de por qué se vieron superados esos sistemas de aguas servidas, que corresponde a la mantención de la empresa sanitaria", señaló la jefa comunal.

Ripamonti indicó que el Municipio también colaborará en el seguimiento de la emergencia, indicando que "vamos a ayudar porque si es que existe alguna razón, además de las mantenciones que tengamos que observar de por qué se dio esto, vamos a monitorearlo y les voy a ir contando. Así que ya están trabajando los equipos para que eso no genere un problema extra".

Por su parte, desde Esval se informó que "nuestros equipos en terreno efectúan revisión y varillaje en cámaras de Av. Jorge Montt. La red operando con normalidad. Probablemente el colapso transitorio se originó por la incorporación indebida de aguas lluvias al colector, situación ya subsanada".

EVITAR DESPLAZAMIENTOS

Junto con informar sobre la situación en la recta Las Salinas, la primera autoridad de la Ciudad Jardín advirtió que una disminución momentánea de las precipitaciones no significa que las condiciones meteorológicas adversas hayan terminado.

En ese contexto, Ripamonti llamó a quienes puedan permanecer en sus hogares a postergar trámites y salidas que no sean indispensables: "Es fundamental que las personas que tengan el privilegio de no salir hoy día de sus casas, es decir, postergar la posibilidad de realizar un trámite, ojalá lo puedan hacer porque de pronto también existen algunos fenómenos de rachas intensas de viento", manifestó.

La autoridad advirtió que estas condiciones pueden provocar la caída de árboles, postes, infraestructura o equipamiento urbano, por lo que reducir los desplazamientos permitiría disminuir la exposición a eventuales emergencias.

Además, explicó que mantener las calles más despejadas facilitaría el desplazamiento de quienes deben salir de sus hogares por motivos laborales y permitiría que los equipos municipales de Operaciones y Servicios, junto con los de Gestión de Riesgo, desarrollen sus labores con mayor rapidez ante alguna eventualidad.

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