Sismo de menor intensidad se percibió en las regiones de Valparaíso y O'Higgins: epicentro se localizó al oeste de Navidad

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 18:36 horas de este miércoles en las regiones de Valparaíso y O´Higgins.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.4 y se localizó 27 kilómetros al oeste de Navidad.

El temblor tuvo una latitud de -33.87, longitud de -72.10 y profundidad de 20 kilómetros.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Valparaíso

San Antonio: III

Región: Libertador Bernardo O'Higgins

Navidad: III

La Boca: III

Pichilemu: III

Litueche: II

PURANOTICIA