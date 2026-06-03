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Sismo de menor intensidad se percibió en las regiones de Valparaíso y O'Higgins: epicentro se localizó al oeste de Navidad

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El temblor tuvo una latitud de -33.87, longitud de -72.10 y profundidad de 20 kilómetros.

Sismo de menor intensidad se percibió en las regiones de Valparaíso y O'Higgins: epicentro se localizó al oeste de Navidad
Miércoles 3 de junio de 2026 19:03
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Un sismo de menor intensidad se percibió a las 18:36 horas de este miércoles en las regiones de Valparaíso y O´Higgins.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.4 y se localizó 27 kilómetros al oeste de Navidad.

El temblor tuvo una latitud de -33.87, longitud de -72.10 y profundidad de 20 kilómetros.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred". 

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Valparaíso

  • San Antonio: III

Región: Libertador Bernardo O'Higgins

  • Navidad: III
  • La Boca: III
  • Pichilemu: III
  • Litueche: II

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