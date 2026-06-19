Sismo de menor intensidad se percibió en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O'Higgins

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.2 y estuvo localizado a 29 kilómetros al suroeste de Los Andes.
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 21:32 horas de este viernes 19 en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O'Higgins.
El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.2 y estuvo localizado a 29 kilómetros al suroeste de Los Andes.
El temblor tuvo una latitud de -32.98, una longitud de -70.86 y una profundidad de 70 kilómetros.
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Valparaíso
Región: Metropolitana de Santiago
Región: Libertador Bernardo O'Higgins
PURANOTICIA