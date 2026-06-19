Sismo de menor intensidad se percibió en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O'Higgins

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 21:32 horas de este viernes 19 en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O'Higgins.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.2 y estuvo localizado a 29 kilómetros al suroeste de Los Andes.

El temblor tuvo una latitud de -32.98, una longitud de -70.86 y una profundidad de 70 kilómetros.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Valparaíso

Quillota: IV

Limache: III

Valparaí­so: III

Viña del Mar: III

Región: Metropolitana de Santiago

San José de Maipo: III

Lo Prado: II

Quilicura: II

Región: Libertador Bernardo O'Higgins

Rancagua: IV

Coltauco: III

Las Cabras: III

Mostazal: III

San Vicente de Tagua Tagua: III

PURANOTICIA