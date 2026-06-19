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Sismo de menor intensidad se percibió en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O'Higgins

Sismo de menor intensidad se percibió en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O'Higgins

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El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.2 y estuvo localizado a 29 kilómetros al suroeste de Los Andes.

Sismo de menor intensidad se percibió en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O'Higgins
Viernes 19 de junio de 2026 21:46
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Un sismo de menor intensidad se percibió a las 21:32 horas de este viernes 19 en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O'Higgins.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.2 y estuvo localizado a 29 kilómetros al suroeste de Los Andes.

El temblor tuvo una latitud de -32.98, una longitud de -70.86 y una profundidad de 70 kilómetros.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Valparaíso

  • Quillota: IV
  • Limache: III
  • Valparaí­so: III
  • Viña del Mar: III

Región: Metropolitana de Santiago

  • San José de Maipo: III
  • Lo Prado: II
  • Quilicura: II

Región: Libertador Bernardo O'Higgins

  • Rancagua: IV
  • Coltauco: III
  • Las Cabras: III
  • Mostazal: III
  • San Vicente de Tagua Tagua: III

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