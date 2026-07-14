Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Valparaíso: epicentro se localizó nuevamente al noroeste de Quintero

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 21:48 horas en la región de Valparaíso.

El movimiento telúrico es el segundo que se registra en menos de una hora en la zona, ya que a las 21:09 se registró uno de magnitud 5.3, con epicentro a 34 kilómetros al noroeste de Quintero.

Según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, este temblor tuvo una magnitud de 4.2 y se localizó a 36 kilómetros al noroeste de la comuna de Quintero.

El sismo tuvo una latitud de -32.60 una longitud de -71.85 y una profundidad de 28 kilómetros.

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