Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Valparaíso: epicentro se localizó al oeste de Quintero

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 21:37 horas de este miércoles en la región de Valparaíso.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 3.1 y estuvo localizado a 14 kilómetros al oeste de Quintero.

El temblor tuvo una latitud de -32.76, una longitud de -71.68 y una profundidad de 28 kilómetros.

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