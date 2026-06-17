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Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Valparaíso: epicentro se localizó al oeste de Quintero

Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Valparaíso: epicentro se localizó al oeste de Quintero

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El temblor que se produjo la noche de este miércoles tuvo una latitud de -32.76, una longitud de -71.68 y una profundidad de 28 kilómetros.

Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Valparaíso: epicentro se localizó al oeste de Quintero
Miércoles 17 de junio de 2026 21:49
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Un sismo de menor intensidad se percibió a las 21:37 horas de este miércoles en la región de Valparaíso.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 3.1 y estuvo localizado a 14 kilómetros al oeste de Quintero.

El temblor tuvo una latitud de -32.76, una longitud de -71.68 y una profundidad de 28 kilómetros.

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